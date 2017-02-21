Станислав БОГУШ: «Жалею, что раньше не ушел из Ворсклы»

Бывший голкипер «Динамо» и «Ворсклы» Станислав Богуш рассказал о тренировках в составе «Зирки», долгах «Ворсклы» и планах продолжить карьеру за рубежом.

— Станислав, недавно вы покинули расположение «Зирки» из Кропивницкого, в составе которой прошли сборы на Кипре. Почему не подписали контракт с командой Романа Монарева?

— В первую очередь, стоит сказать, что мы не вели с «Зиркой» переговоры о подписании контракта, как сообщили некоторые источники о том, что «Богуш не подошел команде из Кропивницкого» или «приехал на просмотр». Дело в том, что у «Зирки» травмировались два вратаря, поэтому мне предложили потренироваться с командой, поработать на сборах на Кипре в хороших условиях и поддержать форму. Приехал на Кипр на сборы за свой счет. Провел с «Зиркой» две недели и доволен, как прошла эта подготовка.

— Уже в процессе сборов не рассматривали вариант сотрудничества с «Зиркой»?

— Можно сказать, что нет. Дело отнюдь не в условиях, которые имеет этот клуб. Я реалист, знаю и понимаю, в каких условиях сейчас находится наша страна, украинский футбол и клубы Премьер-лиги. Просто у меня были немного другие планы по поводу продолжения карьеры. Тем более травмированные вратари «Зирки» восстанавливаются и скоро будут играть. Мы пожали друг другу руку, и я уехал домой.

— Как вам работалось на сборах в коллективе Романа Монарева?

— Все отлично, хороший коллектив, здоровый микроклимат, приятные впечатления. Надеюсь, в чемпионате команда покажет тот футбол, которого от них ожидает тренер, и «Зирка» выполнит поставленные перед ней задачи.

— Какие дальнейшие ваши планы в футбольной карьере?

— Не буду скрывать, хочется подыскать клуб в зарубежном чемпионате, в команде с интересными задачами и амбициями. Просто играть я могу и в Киеве в любительской команде, далеко не уезжая. Если же не найду в итоге команду, значит, так и будет.

— Если с европейским клубом не получится, от украинского клуба примете предложение?

— В нашем чемпионате, исходя из реалий, мало клубов, которые могут приглашать футболистов. У кого-то нет возможностей, и они рассчитывают на своих воспитанников, у кого-то запрет на трансферы. Чемпионат Украины сейчас в режиме перезагрузки, и неизвестно, когда и чем он закончится. Как и в стране, ситуация в нашем футболе нерадостная. Надеюсь, этот процесс не затянется и все наладится.

— До поездки в «Зирку» вы играли в любительской команде «Музычи». Как попали в этот коллектив?

— Футбольный мир в Украине не такой большой, многие друг друга знают. Вот так знакомые и предложили поддержать форму в этой команде, в которой, кстати, собралось несколько опытных футболистов. Играли на Мемориале Макарова, в полуфинале проиграли «Колосу», хотя могли выйти в финал. Понятно, что «Музычи» это как раз команда для поддержания формы. Для продолжения карьеры нужен коллектив с более серьезными амбициями и задачами.

— Не жалеете, что не остались в «Ворскле», в которой сейчас стабилизируется финансовая ситуация?

— Нет, даже сказал бы, что жалею, что раньше не ушел из команды. В Полтаве рассказывали, что все условия будут выполняться, но до сих пор, третий год, выполняются. Вопрос по-прежнему не закрыт, и я не знаю, в каком году закроется. Такая ситуация не только со мной, но и с некоторыми другими футболистами.