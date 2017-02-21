Луческу может быть уволен в случае вылета Зенита из Лиги Европы

Президент «Зенита» Александр Дюков провел собрание клуба, на котором присутствовали все тренеры и футболисты команды.

Руководство сине-бело-голубых не скрывало недовольства и озабоченности в связи с итогом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Бельгийцы выставили полурезервный состав, но добились победы со счетом 2:0, приблизившись к выходу в следующий раунд. Для «Зенита» вылет на столь ранней стадии еврокубка будет провалом. Задача была сформулирована предельно четко — пройти «Андерлехт», чтобы не было полного позора.

Если наставник команды Мирча Луческу не обеспечит нужного результата, могут последовать любые меры.