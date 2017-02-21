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Луческу может быть уволен в случае вылета Зенита из Лиги Европы

Руководство «Зенита» недовольно игрой команды в чемпионате и еврокубках

  • 21.02.2017 09:23
  • 1637 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу
Президент «Зенита» Александр Дюков провел собрание клуба, на котором присутствовали все тренеры и футболисты команды.
 
Руководство сине-бело-голубых не скрывало недовольства и озабоченности в связи с итогом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Бельгийцы выставили полурезервный состав, но добились победы со счетом 2:0, приблизившись к выходу в следующий раунд. Для «Зенита» вылет на столь ранней стадии еврокубка будет провалом. Задача была сформулирована предельно четко — пройти «Андерлехт», чтобы не было полного позора.
 
Если наставник команды Мирча Луческу не обеспечит нужного результата, могут последовать любые меры.
 

Источник — Спорт День за Днем

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Комментарии
    hoffenheim
    online
      hoffenheim, 21.02.2017 09:33
    +2
    недолго музыка играла недолго фраер танцевал...
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 21.02.2017 09:42
    0
    Может, сами игроки и сливают его.
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    viksilverland
      viksilverland, 21.02.2017 09:44
    +1
    Никто никого не сливает и Луч не виноват. Проблема явно та что ушли ведущие исполнитеели - костяк команды и лучший бомбардир - ушли Халк, Витсель и другие важные игроки.
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 21.02.2017 10:01
    +1
    В ответке один гол Тео и досвидос ...
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    gljdah
    online
      gljdah, 21.02.2017 10:12
    0
    Это в Украине он был царь и бог, благодаря ахметке, а там он никто...
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    EyeDy01
    online
      EyeDy01, 21.02.2017 10:18
    0
    В Зените Луческу не дадут столько время на раскачку, как в Шахтере, да и видно, что не все игроки в команде понимают его идеи и тот футбол который он строил в Шахтере "копи паст" сделать не получится. В футболе да и наверное как и в любом другом спорте главное вовремя уйти !
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    Gerrard1892
    online
      Gerrard1892, 21.02.2017 10:21
    0
    Очень рад за старого Цыганеску!!!)
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    alegofich
    online
    alegofich, 21.02.2017 10:22
    0
    hoffenheim, 21.02.2017 09:33
    недолго музыка играла недолго фраер танцевал...
    Контракт на 15 милионов.
    Так что пусть платят)))
    Так что Луческу пусть нагнет воров
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 21.02.2017 10:28
    0
    Я сам здивувався побачивши стартовийСклад Андерлехта, може вони зробили ставку на Чемпіонат?! А може думали що не пройдуть підерців?! Але як би там не було, заділ Андерлехт перед матчемВідповідь зробив не поганий,але шанс у підерців все-таки буде, якщо тренерБельгійців випустить 2 склад розбавлений юніорами з ю-16.
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