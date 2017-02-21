Александр ДЕНИСОВ: «Цели Днепра ставятся от безысходности»

Я сам здивувався побачивши стартовийСклад Андерлехта, може вони зробили ставку на Чемпіонат?! А м...

Контракт на 15 милионов. Так что пусть платят)))Так что Луческу пусть нагнет воров

Очень рад за старого Цыганеску!!!)

В Зените Луческу не дадут столько время на раскачку, как в Шахтере, да и видно, что не все игроки...

Это в Украине он был царь и бог, благодаря ахметке, а там он никто...