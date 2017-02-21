Александр ДЕНИСОВ: «Цели Днепра ставятся от безысходности»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился мнением о проблемах в «Днепре».
- К большому сожалению, Харьков лишился «Металлиста», и остаётся только лишь верить, что все вернётся на круги своя. Нынче подобная ситуация с «Днепром» - могут быть самые разные исходы, но меньше всего вариантов, при которых команда вообще останется в Премьер-лиге. В «Днепре» уже отвыкли от хороших новостей, и в данном случае отсутствие плохих вестей – это уже тоже повод для радости. Тем не менее, несмотря на все это, у команды есть цели на вторую половину сезона. Можно сказать, что эти цели ставятся от безысходности, потому что в глобальном смысле даже в еврокубки команда попасть не сможет, так как она дисквалифицирована.
Источник — ТК Футбол
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Денисов...
В благополучные времена, когда беня швырялся навороваными деньгами налево и направо, в своих интервью что беня, что стецько, что все игроки тщательно отмазывались от каких-либо целей.
Сделали большие зарплаты, накупили дорогих легионеров, но целей никаких. Ни-ни. Так, погулять зашли. Вот и догулялись. Киданул беня их, а они до сих пор этому не верят. Все верят в светлоет будущее.
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