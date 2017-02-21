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Александр ДЕНИСОВ: «Цели Днепра ставятся от безысходности»

Украинский журналист не видит причин, по которым «Днепр» может остаться в Премьер-лиге

  • 21.02.2017 08:55
  • 685 просмотров
  • 2 комментария
Метки
mediananny.com, Александр Денисов
© mediananny.com, Александр Денисов
Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился мнением о проблемах в «Днепре».
 
- К большому сожалению, Харьков лишился «Металлиста», и остаётся только лишь верить, что все вернётся на круги своя. Нынче подобная ситуация с «Днепром» - могут быть самые разные исходы, но меньше всего вариантов, при которых команда вообще останется в Премьер-лиге. В «Днепре» уже отвыкли от хороших новостей, и в данном случае отсутствие плохих вестей – это уже тоже повод для радости. Тем не менее, несмотря на все это, у команды есть цели на вторую половину сезона. Можно сказать, что эти цели ставятся от безысходности, потому что в глобальном смысле даже в еврокубки команда попасть не сможет, так как она дисквалифицирована.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Odessit-FCCO
      Odessit-FCCO, 21.02.2017 09:10
    -1
    Какие еврокубки???
    Денисов...
    Ссылка
    valenok.21
    online
      valenok.21, 21.02.2017 09:23
    0
    Интересно. Очень даже интересно.
    В благополучные времена, когда беня швырялся навороваными деньгами налево и направо, в своих интервью что беня, что стецько, что все игроки тщательно отмазывались от каких-либо целей.
    Сделали большие зарплаты, накупили дорогих легионеров, но целей никаких. Ни-ни. Так, погулять зашли. Вот и догулялись. Киданул беня их, а они до сих пор этому не верят. Все верят в светлоет будущее.
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