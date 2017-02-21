Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антонов может перебраться в Венгрию

Экс-нападающий «Днепра» находится на просмотре в «Халадаше»

  • 21.02.2017 08:47
  • 57 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gabalafc.az. Алексей Антонов
© gabalafc.az. Алексей Антонов
Украинский нападающий Алексей Антонов может продолжить карьеру в Венгрии. 30-летний форвард находится на просмотре в «Халадаше».
 
Последней командой Антонова была азербайджанский «Габала», которую он покинул в июле прошлого года. Этой зимой украинец прошел сбор с «Анжи», однако махачкалинскому клубу не подошел.
 
«Халадаш» на данный момент занимает седьмое место в высшем дивизионе Венгрии.
 

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.