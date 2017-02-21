Антонов может перебраться в Венгрию

Украинский нападающий Алексей Антонов может продолжить карьеру в Венгрии. 30-летний форвард находится на просмотре в «Халадаше».
Последней командой Антонова была азербайджанский «Габала», которую он покинул в июле прошлого года. Этой зимой украинец прошел сбор с «Анжи», однако махачкалинскому клубу не подошел.
«Халадаш» на данный момент занимает седьмое место в высшем дивизионе Венгрии.
Источник — MatchDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.