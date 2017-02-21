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Днепр вернулся в Украину

Команда Дмитрия Михайленко завершила турецкий сбор

  • 21.02.2017 08:40
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ФК Днепр
© ФК Днепр
Традиционно тяжелый понедельник в лагере «Днепра» в Турции облегчило понимание того, что этот день — последний для команды на сборе. В предвкушении возвращения домой днепряне вышли утром на заключительную тренировку. Под пригревшим солнцем Анталии игроки были разделены на две группы — в зависимости от времени, проведенного накануне в контрольном матче против «Дилы». Сыгравшие больше провели разминку, беговую работу и сделали комплекс упражнения для мышц, а остальные под их бдительными взглядами провели насыщенную тренировку.
 
Состояла она из трех игровых серий, в которых общий счет вели «оранжевые» (Влад, Когут, Вакулко, Сафронов, Гоменко, Кожушко) и «синие» (Сухарь, Нагиев, Чеберячко, Чеберко, Кравченко, Костышин). После игры на четверо ворот было равенство, затем «оранжевые» захватили лидерство после обмена многочисленными атаками в формате «один на один». Решающей стала череда схваток три на три. «Синим», в составе которых неожиданно прорезался бомбардирский талант у Тимофея Сухаря, удалось сравнять счет, но в двух последних сериях «оранжевые» забили по голу и одержали итоговую победу.
 
Надо сказать, что в этом противостоянии эмоции зашкаливали, и соперники завелись не на шутку. Но когда тренировка окончилась, Сергей Кравченко предложил завершить сбор общим фото — и все игровые обиды были тут же забыты! Футболисты, тренерский штаб и персонал, обнявшись, подчеркнули дух «Днепра», с которым наша команда и выйдет на поле в ближайшее воскресенье в первом официальном матче 2017 года.
 
Вылет делегации «Днепра» из Анталии запланирован на 19:00 по местному времени, и через пару часов после этого наша команда вернется домой.
 

Источник — ФК Днепр

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