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Анчелотти могут оштрафовать на 10 тысяч евро

Итальянский специалист показал неприличный жест фанатам «Герты»

  • 21.02.2017 08:35
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rusfootball.info. Карло Анчелотти
© rusfootball.info. Карло Анчелотти
Наставнику «Баварии» Карло Анчелотти грозит штраф в размере 10 тысяч евро за неприличный жест в адрес болельщиков «Герты» 
 
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может быть наказан по итогам матча чемпионата Германии с «Гертой» (1:1). 57-летнему итальянцу грозит штраф в размере 7-10 тысяч евро за то, что после игры, уходя с поля, он показал болельщикам берлинского клуба средний палец. Анчелотти объяснил свою реакцию тем, что в него плюнули. Сегодня Немецкий футбольный союз должен вынести решение по этому инциденту. В свое время за аналогичный проступок во второй бундеслиге бывший главный тренер берлинского «Униона» Норберт Дювель был оштрафован на 3500 евро.
 

Источник — Euro-football

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