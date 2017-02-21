Максим Драченко перешел в Звезду

Кропивницька «Зірка» поповнила свій склад. Контракт з футбольним клубом підписав півзахисник Максим Драченко, який зараз перебуває на зборах разом з «Зіркою».
Максим є вихованцем черкаської СДЮШОР, проте в ДЮФЛ України встиг пограти і в юнацьких командах донецького «Шахтаря». На професійному рівні грав за «Шахтар-3» та донецький «Олімпік».
Источник — ФК Звезда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.