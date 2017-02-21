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Максим Драченко перешел в Звезду

Воспитанник донецкого «Шахтера» будет играть в Кропивницком

  • 21.02.2017 08:06
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Кропивницька «Зірка» поповнила свій склад. Контракт з футбольним клубом підписав півзахисник Максим Драченко, який зараз перебуває на зборах разом з «Зіркою».
 
Максим є вихованцем черкаської СДЮШОР, проте в ДЮФЛ України встиг пограти і в юнацьких командах донецького «Шахтаря». На професійному рівні грав за «Шахтар-3» та донецький «Олімпік».
 

Источник — ФК Звезда

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