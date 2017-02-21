Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кадар - ненужная покупка»

В отличие от Толи Олег выкладывался на поле и постоянно пахал!!! Гусев - это гордостьтукраинского...

Лучше бы ты свой рот прикрыла - ни разу не видел чтобы из него что-то путное появлялось.

Заголовок исправьте, а то одна буква делает все очень некрасиво.

Витя в очередной раз показал, что без интеллекта эксперта быть не может. Ему не приходило в голов...

сучасний футбол дійсно не передбачає високих крайніх захисників, але ми не знаємо для чого його п...

Нужен или нет ,можно будет определить только в конце чемпионата. Хотя я лично тоже не уверен что...

это просто какой-то п**дец - какое оно дурное!