Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кадар - ненужная покупка»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о новичке «Динамо» Томаше Кадаре.
- Зачем такой высокий крайний защитник? Эта покупка была не нужна даже за 2,5 миллиона. Зачем двухметровый футболист на левом фланге? Он что, бежит за 9 секунд стометровку? В центр – согласен, там он нужен, но там есть Хачериди и Вида. Высоких крайних защитников нигде нет.
Источник — ТК Футбол
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