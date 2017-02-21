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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кадар - ненужная покупка»

Футбольный эксперт прокомментировал последний трансфер «Динамо»

  • 21.02.2017 08:02
  • 1024 просмотров
  • 5 комментария
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Радио Аристократы. Виктор Леоненко
© Радио Аристократы. Виктор Леоненко
Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о новичке «Динамо» Томаше Кадаре.
 
- Зачем такой высокий крайний защитник? Эта покупка была не нужна даже за 2,5 миллиона. Зачем двухметровый футболист на левом фланге? Он что, бежит за 9 секунд стометровку? В центр – согласен, там он нужен, но там есть Хачериди и Вида. Высоких крайних защитников нигде нет.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 21.02.2017 08:22
    +2
    Опять боярышник!
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    уух
    online
      уух, 21.02.2017 08:27
    +2
    это просто какой-то п**дец - какое оно дурное!
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    kostyanayanoga
      kostyanayanoga, 21.02.2017 08:32
    +5
    Нужен или нет ,можно будет определить только в конце чемпионата. Хотя я лично тоже не уверен что он лучше того же Антунеша.
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    Sergiy Kibkalo
      Sergiy Kibkalo, 21.02.2017 08:35
    +2
    сучасний футбол дійсно не передбачає високих крайніх захисників, але ми не знаємо для чого його придбали
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    samird
    online
      samird, 21.02.2017 08:42
    -1
    Витя в очередной раз показал, что без интеллекта эксперта быть не может. Ему не приходило в голову, что Кадара брали потому, что Хачериди и/или Вида могут летом уйти?
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