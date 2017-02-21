Возвращение Бейла, хет-трик Гамейро и невнятная игра Барселоны

Открыло 23-й тур испанской Примеры андалусийское дерби – «Гранада» на своем поле принимала севильский «Бетис». Матч, который не обещал подарить шоу, оказался одним из самых зрелищных в туре. «Гранада» смогла одолеть «Бетис», забив в ворота севильцев четыре мяча. К большому для нас сожалению, «Гранада» добилась этой крупной победы без участия Артема Кравца, который получил травму и не смог сыграть в пятничном матче.

Не обошлось в этой игре и без небольшой потасовки – Перейра и Науэль сцепились на бровке поля, за что получили по красной карточке. Но если Перейра в этом матче уже успел отметиться голом, то Науэль (чья фамилия, напомним, на испанском пишется, как Nahuel) провел на поле только 5 минут, после чего получил красную карточку. Совсем недавно в матче против «Барселоны», когда до победы «Бетиса» оставалось около четырех минут, тренер «Бетиса» Виктор дель Амо решил сделать замену, выпустив на поле Науэля. На 90-й минуте Nahuel теряет мяч возле своей штрафной, благодаря чему каталонцы забивают гол. «Бетис» теряет победу.

Тот самый момент, когда фамилия игрока созвучна с вопросом о целесообразности его выхода на поле.

В последних трех тура «Гранада» побеждала дважды – в два раза больше, чем за весь остальной отрезок чемпионата. Это, пока что, никак не помогло андалусийцам покинуть зону вылета.

Голы: Мехди Карсела-Гонсалес 18, Адриан Рамос 28, Андреас Перейра 33, Адриан Рамос 64 - Матеус Петрос 75

«Гранада»: Гильермо Очоа, Гастон Сильва, Уче Хенри Агбо, Адриан Рамос, Мубарак Вакасо (Серхи Сампер 70), Мехди Карсела-Гонсалес (Панайотис Коне 79), Андреас Перейра, Димитри Фулкье, Эктор Эрнандес (Исаак Куэнка 72), Сверрир Ингасон, Мартин Онгла

«Бетис»: Антонио Адан, Матеус Петрос, Рубен Пардо, Жонас Мартен, Кристиано Пиччини (Альваро Сехудо 70), Риза Дурмиси, Райан Донк (Арнальдо Антонио Санабрия 46), Александер Алегрия (Матиас Лейва 61), Алин Тошка, Айсса Манди, Рубен Кастро

Предупреждения: Мубарак Вакасо 40, Андреас Перейра 55, Адриан Рамос 62, Уче Хенри Агбо 81 - Жонас Мартен 49

Удаления: Андреас Перейра 66 - Матиас Лейва 66

Самый быстрый хет-трик в туре оформил Кевин Гамейро. Первый тайм матча между хихонским «Спортингом» и мадридским «Атлетико» ознаменовался более-менее равной игрой и нулями на табло. Зато уже на старте второго тайма Карраско открыл счет в матче, на что через несколько минут ответил Альварес. На 62-й минуте на поле появился Кевин Гамейро, а к 85-й минуте матча в его активе уже был хет-трик! Кевин сумел забить три гола за очень короткий промежуток времени – 4 минуты 51 секунда. Быстрее в истории Ла Лиги хет-трик забивал только Давид Вилья – 4 минуты 47 секунд. Герой игрового дня – Кевин Гамейро приносит «Атлетико» три очка и мадридцы с хорошим настроением начинают подготовку к матчу Лиги чемпионов. «Спортинг» Хихон – «Атлетико» - 1:4 (ВИДЕО) Голы: 0:1 – 46 Феррейра Карраско, 1:1 – 49 Альварес, 1:2 – 80 Гамейро, 1:3 – 81 Гамейро, 1:4 – 85 Гамейро. «Спортинг» Хихон – Куэльяр, Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Гомес (Чоп, 84), Микель Весга, Бурги (Родригес, 84), Альварес, Кастельяно, Траоре (Кастро, 76). «Атлетико» – Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Феррейра Карраско (Парти, 68), Габи, Корреа (Сауль, 62), Коке, Гризманн, Торрес (Гамейро, 62). Предупреждения: Микель Весга (57), Парти (72). В матче против каталонского «Эспаньола» на «Сантьяго Бернабеу», мадридский «Реал» выглядел безоговорочным фаворитом, как по предматчевым раскладам, так и по игре. Каталонцы сыграли очень плохо, почти не создав ни одного толкового момента у ворот соперника. Всего лишь три удара в сторону ворот, из которых один пришелся в створ – таково «достижение» «попугаев» за 90 с лишним минут матча против «Реала». «Сливочные» провели этот матч без блеска, но без проблем заработали свои три очка. Отметить стоит появление на поле Бейла, который после долгой паузы вернулся в игру. Валлиец даже сумел забить гол в концовке поединка, сделав счет 2:0 в пользу мадридского «Реала». Подопечные Зидана продолжают возглавлять турнирную таблицу, имея при этом еще два матча в запасе. «Реал Мадрид» – «Эспаньол» - 2:0 (ВИДЕО) Голы: 1:0 – 33 Мората, 2:0 – 83 Бэйл. «Реал Мадрид» – Касилья, Варан, Начо (Марсело, 81), Карвахаль, Пепе, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Васкес, Роналду, Мората (Бэйл, 71). «Эспаньол» – Лопес, Дуарте, Кариколь, Рейес, Диоп, Хави Фуэго, Лопес Сильва, Хурадо (Васкес, 82), Рейес (Перес, 46), Пьятти, Морено. Предупреждения: Морено (28), Ковачич (41), Иско (48), Хави Фуэго (53), Диоп (68), Кариколь (80), Каземиро (82). После унизительного поражения французскому «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов, каталонской «Барселоне» предстоял матч против новичка Примеры «Леганеса». И уже на четвертой минуте матча Лео Месси открыл счет и, казалось, положил начало разгрому соперника… Однако «Барселона» подозрительно быстро успокоилась, позволив оппоненту создать несколько острых моментов у своих ворот. Подопечные Энрике вообще не впечатляли уровнем своей игры – зато команде Гаритано не отказать в стремлении сыграть на максимум своих возможностей. Отсюда и статистика – 11 ударов в сторону ворот «Барселоны»; из которых мадридские футболисты шесть раз попадали в створ. Однажды им удалось даже забить гол. Вышедший на замену Унаи Лопес отправил мяч в ворота Штегена. Этот гол стал, своего рода, холодным душем для каталонцев, которые поняли, что вполне могут упустить победу, еще больше увеличив отрыв от «Реала». Однако атаки «Барселоны» не заканчивались хорошими ударами, а «Леганес» здорово держал оборону. Каталонцы не начали «пожарить» - они играли так, будто на табло счет 5:0 в их пользу. Казалось, что вот-вот – просвистит судья и 23-й тур принесет первую сенсацию… Но уже в самом финале поединка Неймар врывался в штрафную площадь соперника, Мантовани завалил бразильца на газон, за что арбитр сразу же указал на «точку». С одиннадцатиметровым ударом справился Месси, на 90-й минуте, принеся своей команде победу. Через несколько мгновений Эль Жар мог отличиться в воротах каталонцев, но футболисту «Леганеса» немного не хватило удачи… А могла бы получиться очень интересная развязка! Безыдейно, слабо и серо – так играла «Барселона» матчи этой недели. По матчу против «Леганеса» пока не очень понятно, за счет чего «Барса» будет обыгрывать «ПСЖ» в ответном матче ЛЧ. Но до этой игры еще полмесяца – тем интереснее будет наблюдать за каталонским коллективом.

Голы: Лионель Месси 4, Лионель Месси 90 (пен.) - Унаи Лопес 71

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Иван Ракитич, Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар, Рафинья Алькантара (Денис Суарес 80), Лука Динь (Хорди Альба 81), Серхи Роберто, Андре Гомеш (Андрес Иньеста 80), Самуэль Юмтити, Жереми Матьё

«Леганес»: Яго Эррерин, Тито, Мартин Мантовани, Альберто Мартин, Габриэл, Мигель Герреро, Александер Шимановски (Дарвин Мачис 70), Эрик Моран (Унаи Лопес 65), Диего Рико, Димитриос Сиовас (Пабло Инсуа 87), Набиль Эль-Зхар

Предупреждения: Луис Суарес 46 - Мартин Мантовани 55, Димитриос Сиовас 87, Альберто Мартин 90+5