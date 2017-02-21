Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дома я работаю таксистом»

Он один из тех, кто своим спортивным талантом продвигал имидж нашей страны лучше, нежели целая армия политиков и дипломатов. И даже на краю планеты при упоминании Украины все сразу же вспоминают Шевченко.

- Вы один из величайших футболистов в истории Украины. Когда впервые осознали, что футбол – ваше призвание? И что ощущаете, выходя на футбольное поле?

- Я понял все о себе и футболе с детства. Со временем отношение к игре меняется: ты лучше в ней разбираешься, учишься относиться ко всем нюансам вимательнее, начинаешь зарабатывать игрой. Но то давнее детское впечатление от футбола до сих пор в голове. Это классная игра,

в которой обидно проигрывать.

- Все взрослые достижения начинаются в детстве. А вы помните, о чем мечтали и чего хотели в 10 лет?

- Конечно. Мы много играли: и после учебы, и вечером при свете одного фонаря, и зимой на снегу или даже на льду. У нас во дворе в футбол умели играть все. И моей мечтой было стать игроком киевского «Динамо». Как это казалось невыполнимо, какой далекой виделась эта цель. Будто сказка на ночь. Но прошло время, и я максимально приблизил мечту к реальности. Когда же впервые вышел на поле в футболке «Динамо» в основной команде клуба, уже понимал: это не сказка, а моя жизнь, это то, чего я хотел и добился сам.

- Говорят, вы чуть не стали военным, и только в последний момент ваш тренер убедил не бросать спорт. Это правда?

- Да, этого хотел мой отец, и я мог поступить в Суворовское училище. Но тренер Адрей Шпаков настоял, чтобы я продолжил тренироваться. Вопрос был не во мне, ведь я оставался полностью предан- ным футболу. Он же смог переубедить моих родителей.

- Насколько трудно было прорываться к вершинам футбола? И почему все получилось, как считаете?

- Действительно, случались в жизни очень сложные моменты. Например, когда я не поступил в университет и вместе с тем остался без команды. Я еще тренировался в детской спортивно-юношеской школе и ждал вызова во вторую команду «Динамо», но его все не было. Так про- должалось месяц или два. Было тяжело, казалось, перспектива исчезла, а обстоятельства и люди обернулись против тебя. Тогда очень сильно поддержала моя семья, мать и отец, которые стояли рядом и не дали потерять веру в себя. Подобных важных моментов, требующих принятия правильных решений, в жизни было немало. Но если поставить цель, верить в себя и идти к ее достижению, то все обязательно получится. Только так и до- биваются успеха в спорте, да и в жизни в целом.

- Что сейчас мотивирует больше всего, заставляет работать и стремиться к новым вершинам?

- Всегда мотивирует любовь к футболу. Я прекрасно знаю эту игру, и меня знают благодаря ей. Но работать тренером Сборной Украины меня мотивирует любовь к Родине. Нет ничего почетнее, нежели возглавлять команду твоей страны. Сборная была и есть главной командой моей жизни. Я стоял у истоков ее развития, пережил с нею все самые громкие победы. И теперь стремлюсь вывести нашу национальную дружину на новый уровень. В этом моя задача и, надеюсь, призвание.

- Ваш переход в футбольный клуб «Милан» стал наиболее громким трансфером в истории Украины. Вами гордилась вся страна. Насколько быстро вы привыкли к новым условиям, и легко ли было менять окружение и место жительства?

- Невероятно помогло, что я оказался именно в «Милане». Там был прекрасный президент Сильвио Берлускони, делающий все по высшему разряду. Я сразу ощутил доброжелательность и почувствовал себя частью клуба мирового уровня. Мне очень помог Резо Чохонелидзе, работающий сейчас в «Динамо Киев». Безусловно, пришлось приложить много усилий, дабы стать полностью сво- им в таком большом клубе. Помню, тренер Альберто Дзаккерони задерживался со мною после тренировок и еще минут 40 прокручивал заново все тактические нюансы, ведь «Милан» и «Динамо» очень отличались построением игры. После мы ехали с Резо на ежедневные двухчасовые курсы итальянского. Даже на еду оставалось мало времени, не говоря о чем-то другом. Но эта работа принесла плоды, и до сих пор в Италии очень теплое отношение ко мне.

- Для вас футбол – искусство? С чем могли бы сравнить работу игрока на поле?

- Несомненно, ведь в футболе, как и в искусстве, есть шедевры, прекло- нения, слава, а также долгая работа художника, ошибки и эксперименты. У каждой команды и тренера, как и у каждого мастера, есть свой почерк. Посмотрите, все успешные команды не схожи между собой. Сравним «Милан» и, скажем, «Барселону» во времена, когда они выигрывали Лигу чемпионов УЕФА: они такие прекрасные и настолько разные!

- Кем был и остается для вас Сильвио Берлускони? Насколько сильно он повлиял на вашу карьеру? В составе «Милана» вы были настоящей легендой, частью истории этой команды и любимцем фанатов. Что чувствуете сейчас, когда синьор Берлускони продал клуб китайцам?

- Мне жаль, что Берлускони сделал это, но с другой стороны, он закрыл для себя последнюю страницу, и теперь удивительная книга под названием «Милан Сильвио Берлускони» имеет начало и конец. Я расскажу лишь один случай, ярко описывающий сеньора Сильвио. Когда я только пришел в команду, он пообещал мне: если я стану лучшим бомбардиром, то смогу провести отпуск на его яхте и в его доме. И он сдержал слово. Для меня, новичка комады, это было больше, чем потрясающе.

- Тяжелым ли было решение закончить профессиональную карьеру? И как ощущает себя человек, не представляющий жизнь без футбола?

- Я очень доволен своей карьерой, тем, чего добился, какие клубы менял. В жизни важно все делать вовремя. Так я и поступил, закончив выступления после Чемпионата Европы 2012. Да и решение далось легко, ведь я знал, что поступаю правильно.

- Сейчас, активно работая со Сборной, не возникает ли желания «ворваться» на поле и тренироваться вместе с ребятами, показать, как надо? Или ограничиваетесь тренерскими указаниями?

- Я убил в себе игрока и чувствую себя совершенно спокойно. Если нужно, я показываю нюансы игры форварда, но это не желание вернуть прошлое,

а работа. Я много общаюсь с ребятами, мы постоянно на поле и с мячом.

- В последние годы наблюдается прекрасная тенденция в гардеробе тренеров: они перестали надевать спортивные костюмы и выглядят как современные джентльмены. Как вы относитесь к своему внешнему виду и одежде? Какие правила их определяют?

- В повседневной жизни мне больше подходит стиль smart casual. Но на тренерской скамейке во время игры я часто бываю в костюме, и это правильно. Одежда зависит от многих факторов: важности момента, погоды и просто настроения. Нет ничего плохого в спортивной эки- пировке, ведь футбол – это спорт, более того, это командная игра. А в команде все должны быть одеты одинаково, таковы основы тимбилдинга.

- Кто занимается вашим гардеробом? Приобретаете ли вещи в Киеве?

- Я сам выбираю одежду. Иногда покупаю в нашей столице, но также и в других странах, ведь приходится много путешествовать.

- Пользуетесь ли вы дополнительными сервисами: покупкой в интернет-магазине или услугой выездных примерок, если нет времени на шопинг?

- Я часто заказываю в интернете и пользуюсь услугами хорошо зарекомендовавших себя интернет-магазинов. Обязательно бывают выездные примерки, что очень экономит время, которого всегда не хватает.

- Какую музыку любите? С кем бы из композиторов или исполнителей могли сравнить свою игру на поле?

- Раньше у меня было не так много времени на нее. Зато теперь мой диапазон музыкального вкуса очень широк: от трип-хопа до рока. Сейчас слушаю Kings of Leon, MGMT, Coldplay.

- Где живет ваша семья, и в какой стране вы проводите больше времени, особенно сейчас, когда активно тренируете Сборную?

- Моя семья живет в Англии. Мне же сложно посчитать, где я бываю чаще: в Украине, Англии или где-то еще. Перелетов, просмотров игр, консульта- ций и тренировок невероятно много, и может оказаться, что в самолете я бываю больше всего.

- Вы видите своих сыновей профессиональными футболистами? Сегодня есть много примеров прекрасных футбольных династий, и Шевченко легко может стать одной из них.

- Старший сын Джордан действительно занимается футболом, но я ни в коем случае не буду настаивать или делать вместо него выбор. Он должен сам определить, чему посвятить жизнь. Он разносторонне развит, много читает и увлекается теннисом. Я поддержу любое его решение.

- В 2011 году вы стали серебряным призером Чемпионата Украины по гольфу. Как пришли к этому виду спорта? И правда ли, что ваша свадьба прошла на поле для гольфа в перерыве игры?

- Я начал играть случайно. Однажды друг пригласил на поле, потом как-то попал в компанию людей, которые играли. Но со временем я полюбил гольф и доволен, что научился играть хорошо. Среди футболистов есть много интересных партнеров по гольфу: Бирхофф, дель Пьеро, Баллак. А свадьба наша действительно была такой. Ни я, ни супруга не хотели пыш- ных церемоний. Мы с ее отцом просто играли в гольф, а потом приехала Кристен, ее мама, представитель закона, и мы расписались.

- Чем вы занимаетесь дома? Как любите проводить свободное время?

- Работаю таксистом. (улыбается.) Отвожу детей в школу, забираю, вожу на мероприятия, игры команд, назад доставляю вместе с друзьями. Мое свободное время посвящено сeмье, Кристен и детям. У меня же их четверо. Все разного возраста, и у каждого свои увлечения. Со старшими Джорданом и Кристианом можно погонять мяч, даже обсудить матчи Сборной, за которыми они следят. А малыши Александр и Райдер любят слушать сказки, играть в игры, смотреть мультики. Словом, забот хватает.

- Может ли случиться, что вы навсегда попрощаетесь с футболом? И если да, то чем хотели бы заниматься?

- Я привык оперировать фактами. Сейчас я футбольный тренер, и у меня горы планов, связанных с этим. Все мои мысли только о футболе. Придет время – подумаю о чем-то другом. Когда-нибудь.

- Какой самый большой секрет Андрея Шевченко?

- Мой секрет в простоте и честности. Я знаю, что правду говорить легко, а все тайное всегда становится явным.

- Если бы вы могли моментально изменить на планете одну вещь, что бы это было?

- Я бы закончил войны.