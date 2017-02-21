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Артем ДОВБИК: «Много работали над тактикой»

Игрок «Днепра» подвел итоги турецкого сбора своей команды

  • 21.02.2017 07:33
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ФК Днепр. Артем Довбик
© ФК Днепр. Артем Довбик
Накануне в контрольном поединке с грузинской «Дилой» бомбардирские качества проявил Артем Довбик. Ему мы и предложили подвести итоги сборов для «Днепра».
 
— Для начала восстановим статистическую справедливость. Кто все-таки забил второй гол «Диле»: ты или Кочергин, который внес мяч в сетку на линии ворот?
— Забил Влад. Я покатил мяч в ворота, но, если бы Кочергин не сыграл в подкате, защитник бы выбил его. Влад подстраховал, можно сказать, и хорошо, что эпизод закончился голом.
 
— Даже без этого гола ты стал лучшим бомбардиром команды на сборах. Чувствуешь, что сейчас находишься в хорошем состоянии?
— Да, действительно. Раньше получалось, что я не мог пройти полностью сборы. То был в дубле, то в первой команде, то в «Волынь» ездил. А сейчас прошел подготовку полностью с командой и чувствую себя очень хорошо.
 
— Как оценишь два сбора «Днепра»?
— Мы много работали над тактикой. Хорошо подготовились, и, надеюсь, сумеем воплотить все замыслы в официальных матчах. Что касается физических нагрузок, то, как таковые, они не были такие уж сильные. Но вместе с тем тренировки были интенсивные. Приятно, что они состояли из многих игровых упражнений.
 
— Тебя использовали и на острие атаки, и под нападающими. Какие давали задания и где тебе комфортнее играть?
— Честно говоря, я в Черкассах играл уже под нападающими, так что эта позиция для меня не новая. Тренер сказал, что, поскольку у нас три нападающих, кому-то придется опускаться на другую позицию. На первом сборе это был я, а в последних матчах на фланге играл Денис Баланюк.
 
— В матче с тбилисским «Локомотивом» тебя заменили из-за травмы. Что тогда произошло?
— В одном эпизоде не увидел центрального защитника, и получилось, что столкнулся с ними коленом в колено. Хорошо, что все обошлось простым ушибом.
 
— Чего ждешь от второй части сезона?
— Хотелось бы забить пару голов (улыбается). Нам, молодым игрокам, нужно набраться опыта. Будем стараться в каждом матче проявить себя с наилучшей стороны.
 
— Около полугода назад резонансным стал твой вызов в сборную. Ты его тогда назвал авансом. Можно ли сказать, что это и стимул к дальнейшей работе в клубе?
— Конечно. Настолько молодых игроков нечасто вызывают в национальную сборную. Очень хочется играть, забивать и возвращаться в главную команду страны. Мне там очень понравилось!
 

Источник — ФК Днепр

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