МАРЛОС: «Приятно, что Шахтер переехал Харьков»

Утром 20 февраля у «оранжево-черных» состоялась очередная тренировка на УТК им. Банникова. Перед началом сессии Паулу Фонсека провел часовое теоретическое занятие, после чего команда переместилась на поле.

Полузащитник «Шахтера» Марлос поделился ожиданиями перед игрой с «Сельтой» и рассказал о своем возвращении в Харьков.

– В четверг состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой». Насколько важна для «Шахтера» поддержка трибун, чтобы преодолеть испанский барьер?

– Надеюсь, будет полный стадион. Приятно осознавать, что харьковские болельщики любят «Шахтер». Тем более в составе «горняков» есть футболисты, которые раньше выступали в этом городе, и я один из них. Конечно, мы постараемся воспользоваться этими факторами. В первую очередь, будем играть за честь клуба, а во-вторых, для людей, что придут нас поддержать. Надеюсь, матч будет зрелищным.

– Как ты воспринял новость о том, что «Шахтер» станет проводить поединки в Харькове?

– Я был рад, когда узнал, что будем играть в городе, где я пробыл столько времени. Лично мне очень нравится Харьков, живущие в нем люди, а также стадион. Атмосфера на ОСК «Металлист» незабываема. Поэтому ничего, кроме слов радости, сказать не могу. Приятно, что «Шахтер» переезжает в Харьков и теперь все матчи будет проводить там.

– До сих пор испытываешь какие-то чувства, когда выходишь на поле ОСК «Металлист»?

– Да, ведь здесь я пережил много приятных минут. Эти моменты были важны для моей жизни и карьеры, а потому с огромным удовольствием вновь вернусь на этот стадион.

Завтра утром «Шахтер» проведет тренировку в Киеве, а в среду отправится в Харьков.

Напомним, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля. Начало в 22:05. Прямая трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».