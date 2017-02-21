Арсенал проходит в 1/4 кубка Англии

Гусєв провалив весняну частину чемпіонату. Фактично, на той час він уже закінчив із футболом. Том...

Тю, та з цим я згоден. Я ж написав! Як ніхто немає? Той хлопець чітко написав:" Замість Гусє...

Я для тебя все выше написал. Ну включи голову. Ну кому Олег мог так насолить.

Поэтому Шахта и намного круче бывшего нашего флагмана.В Динамо вечно интриги,неуважение к легенда...

Тут вопрос не в Зинченко,никто к нему не имеет притензий.Тут вопрос к Фоменко,зачем было брать Ти...

Та насправді не зрозуміло ще як і Кравця не взяли. З трійки нападників хтось був зайвим. Кравець ...

Честно говоря, считаю это внутридинамовской интригой, короче - Суркисня!!!Ну будьте разумными люд...

Скажу коротко,-согласен

І ще плюс як можна замість однієї людини викликати по блату двох? Чи вони обидва займали його міс...

Тимощука по блату авжеж. А от Зінченка б вже не чіпав, набридло, хлопцю дали шанс показати себе в...