Арсенал проходит в 1/4 кубка Англии

«Саттон Юнайтед» – «Арсенал» - 0:2
Голы: 0:1 – 26 Перес, 0:2 – 55 Уолкотт.
«Саттон Юнайтед» – Уорнер, Даунер, Бекуит (Спенс, 70), Коллинз, Аманква, Бэйли, Мэй (Хадсон-Одои, 71), Истмонд, Гомис, Дикон, Биаму (Фитчетт, 82).
«Арсенал» – Оспина, Габриэл, Мустафи, Холдинг, Монреаль, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 46), Джака, Рен-Аделед (Мэйтленд-Найлз, 74), Уолкотт, Перес, Ивоби (Санчес, 74).
Предупреждения: Джака (24), Рен-Аделед (40).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.