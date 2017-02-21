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Арсенал проходит в 1/4 кубка Англии

«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед»

  • 21.02.2017 00:08
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«Саттон Юнайтед» – «Арсенал» - 0:2
Голы:  0:1 – 26 Перес,  0:2 – 55 Уолкотт.

«Саттон Юнайтед» – Уорнер, Даунер, Бекуит (Спенс, 70), Коллинз, Аманква, Бэйли, Мэй (Хадсон-Одои, 71), Истмонд, Гомис, Дикон, Биаму (Фитчетт, 82).
«Арсенал» – Оспина, Габриэл, Мустафи, Холдинг, Монреаль, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 46), Джака, Рен-Аделед (Мэйтленд-Найлз, 74), Уолкотт, Перес, Ивоби (Санчес, 74).

Предупреждения: Джака (24), Рен-Аделед (40).

Источник — Sport.ua

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