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Малага переиграла Лас-Пальмас

Хозяева минимально обыграли гостей

  • 20.02.2017 23:39
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«Малага» – «Лас-Пальмас» - 2:1
Голы:  0:1 – 19 Лемос,  1:1 – 27 Форнальс,  2:1 – 35 Шарлес.

«Малага» – Камени, Демичелис, Эрнандес, Росалес, Хуан Карлос, Камачо, Родригес, Форнальс, Кеко, Чори Кастро, Шарлес.
«Лас-Пальмас» – Варас, Лемос, Кастельяно, Симон, Бигас, Боатенг, Халилович, Виера, Гомес, Хесе, Меса.

Предупреждения: Шарлес (21), Родригес (23).

Источник — Sport.ua

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