Малага переиграла Лас-Пальмас

«Малага» – «Лас-Пальмас» - 2:1
Голы: 0:1 – 19 Лемос, 1:1 – 27 Форнальс, 2:1 – 35 Шарлес.
«Малага» – Камени, Демичелис, Эрнандес, Росалес, Хуан Карлос, Камачо, Родригес, Форнальс, Кеко, Чори Кастро, Шарлес.
«Лас-Пальмас» – Варас, Лемос, Кастельяно, Симон, Бигас, Боатенг, Халилович, Виера, Гомес, Хесе, Меса.
Предупреждения: Шарлес (21), Родригес (23).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.