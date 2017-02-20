Украинские арбитры завершили сбор в Турции

В очікуванні відновлення чемпіонату Прем'єр-ліги арбітри та асистенти арбітра з 12 по 19 лютого провели щорічні збори у Туреччині.



Протягом тижня офіційні особи матчу брали участь у теоретичних заняттях та щоденних дворазових тренуваннях.



Під час спільної роботи арбітри та асистенти арбітра отримали необхідні рекомендації для максимально ефективної взаємодії команди протягом матчу. Під час окремих занять арбітрів та асистентів рефері також отримали цілеспрямовані рекомендації від фахівців Комітету арбітрів ФФУ та представників УЄФА стосовно гри рукою, серйозних порушень Правил гри та агресивної поведінки. У свою чергу, асистенти арбітра аналізували цікаві моменти з попереднього сезону відповідно трактування положення «поза грою».



Ввечері в арбітрів проходила цікава групова робота. Рефері, розділені на групи по 5-6 осіб, аналізували цікаві епізоди з точки зору арбітражу з першої частини чемпіонату.



Крім іншого, арбітри та асистенти пройшли спеціальний тест «Йо-Йо», а також склали традиційне тестування з Правил гри.