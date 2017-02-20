Олег ГУСЕВ: «Фоменко предложил сказать, что у меня травма»

Бывший хавбек «Динамо» Олег Гусев в программе «Дубль W» на радио «Вести» вспомнил о матче с БАТЭ, рассказал о самом эмоциональном моменте в карьере, и о причине непопадания в заявку сборной Украины на ЕВРО-2016.

Не могу сказать, что был шок. Ожидания были не сильными. Было видно, когда вызвали ребят и сказали, что в заявку сначала не попадут три, а потом оказалось шесть игроков... Когда не вышел на игру с Румынией, закрались смутные сомнения. Когда объявляли заявку и сказали, что меня вызывает тренер, я уже понимал, о чем будет идти разговор.

Там был больше диалог. Фоменко сказал, что так и так, извини, мы приняли такое решение. Больше всего мне не понравилось, что он предложил сказать, что у меня травма. Я сказал: "Говорите, что хотите", пожелал удачи и ушел.

Самое обидное, что у меня тогда была цель в сборной. Я мало играл, и многие спрашивали, зачем я туда езжу. Я отвечал, что у меня 98 матчей, и мне хочется сыграть 100. Все об этом знали.

Для меня было непонятно не то, что меня не взяли на ЕВРО. Но как можно понять, когда делают одну замену в товарищеском матче с Уэльсом? Я был в большем шоке, чем от непопадания на чемпионат Европы.

Желание завершить карьеру в сборной еще раньше? Когда всю жизнь ездишь в сборную и приносишь какую-то пользу, а приезжать, чтобы сидеть в раздевалке... Я лучше побуду дома с семьей. Я сказал Фоменко о том, что вижу, что на меня не рассчитывают и попросил просто не вызывать. Он ответил, что я им нужен. Перед игрой с Беларусью я вышел на замену, но потом снова не выходил. Когда играешь за сборную и приносишь пользу. Хотелось бы, сыграть еще эти два матча за сборную, но пусть будет как будет.

Обвинения в психологическом давлении на молодых игроках сборной? Я ни на кого не давил. Кому-то наверное была выгодна такая информация, но в этом нет и 10% правды.

- Меня называли Анатольевичем, когда мене еще не было 30. Когда-то ездили отдыхать всей компанией, все называли друг друга по отчеству. Потом, когда играли с Ребровым называли так друг друга. А потом все подхватили.

Отношения с Ребровым? Раньше ездили отдыхать. Сейчас у него столько дел. Нужно поднимать лучшую команду Украину. Наверное, ему сейчас не до семейных посиделок.

Финансирую ли я команду из чемпионата Сумской области? Да. Она из моего родного ДЮСШ команда играет в чемпионате области по второй группе. Заняли четвертое место, а два года подряд выигрывают кубок губернатора области.

Пел ли песню на посвящении в «Динамо»? Там нет такой традиции, как и какого-то посвящения. Возможно, будущее поколение что-то придумают.

Неприятные ситуации, как после матча с БАТЭ? Я отвечал не прессе, а конкретным людям. думаю, они услышали и поняли, что так делать нельзя. Думаю, что мой месседж дошел до адресата, и он понял, что был не прав. Милевский? У него с Минском свои счеты. Я сказал грубо, но мне было неприятно. БАТЭ - чемпион Беларуси, но как его можно равнять с «Динамо». Есть этика. Люди обычно говорят, что будет серьезная игра, но мы, скорее всего, выиграем. В Минске дождались - словили четыре мяча при минус 17.

Какой легионер раздражал меня в «Динамо? Не думаю, что стоит упоминать фамилии. Мне не нравится подлость. Это самое неприятное.

Самая сильная эмоция в карьере? В футбольном плане - забитый пенальти в ворота Швейцарии. Было замечательное время. Уверен, что мы принесли много радости болельщикам. Прошло столько лет, а мы все ждем хотя бы повторения того успеха. хотя, конечно, хочется большего.