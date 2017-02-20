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Богдан ЛЕДНЕВ: «Тренеры подвели нас к матчу в хорошем тонусе»

Игрок юношеской команды «Динамо» - о матче против «Аякса»

  • 20.02.2017 23:12
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Атакующий полузащитник юношеской команды «Динамо» U-19 Богдан Леднев перед матчем с амстердамским «Аяксом» рассказал, чего стоит ожидать от соперника, и как он отрабатывает свои фирменные удары:

- «Аякс» - сильная команда, у них хороший контроль мяча, отбор, быстрые контратаки. Но если мы будем активно идти в прессинг, у них будут проблемы. Тренеры нас подвели к матчу в хорошем тонусе, мы готовы к поединку на 100%.

- Вам хорошо даются удары, в том числе, дальние. Откуда такое умение забивать?
- Голы приходят, потому что мы командно хорошо действуем, без партнеров у меня этих бы голов не было. Ребята хорошо меня находят передачами, а я под них открываюсь. Стараюсь постоянно отрабатывать удары. В отпуске с папой каждый день отрабатывал штрафные, удары в движении. Он на воротах стоял и подавал мне мячи, а я бил. Конечно, хочется забить, как можно больше, но будет еще лучше, если команда пройдет дальше. И для отца это будет лучший подарок.

Источник — ФК Динамо Киев

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