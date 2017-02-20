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Реал Сосьедад продлил контракт с главным тренером

Эусебио Сакристан подписал контракт до лета 2019 года

  • 20.02.2017 22:22
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды из Сан-Себастьяна.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2019 года.

После 23 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

Источник — Sport.ua

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