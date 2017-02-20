Диего СИМЕОНЕ: «Страсть очень важна в футболе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне – о предстоящем матче против «Байера»:
«Байер» - очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Белльараби и Кай Хавертц. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь
Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как все завтра сложится.
Источник — УЕФА
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