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Диего СИМЕОНЕ: «Страсть очень важна в футболе»

Главный тренер «Атлетико» - о предстоящем матче против «Байера»

  • 20.02.2017 22:12
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне – о предстоящем матче против «Байера»:

«Байер» - очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Белльараби и Кай Хавертц. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь

Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как все завтра сложится.

Источник — УЕФА

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