Диего СИМЕОНЕ: «Страсть очень важна в футболе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне – о предстоящем матче против «Байера»:

«Байер» - очень сильная команда, особенно на флангах, где действуют Карим Белльараби и Кай Хавертц. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь

Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как все завтра сложится.