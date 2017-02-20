Жемчужина переиграла Энергию в спарринге

Ну и нахрена нам это знать?

Затем что Динамо может взять себе на заметку этого футболиста.

Как по мне, лучшим должен был быть Лучкевич. Ни Коваленко, ни тем более Цыган с Соболем на лучшег...

Физуха норм? это по этому критерию оценивали?) Голосование за лучшего футболиста или физкультурни...

Не особо то ты в футболе разбираешься. Он выполняет нереальный объем работы. Физуха у него нереал...

Аплодирую стоя! Точнее и не скажешь. Бесят неадекватные болельщики. Нужно быть объективными. Я са...