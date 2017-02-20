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Фримпонг покинул тульский Арсенал

25-летний хавбек стал свободным агентом

  • 20.02.2017 21:13
  • 277 просмотров
  • 2 комментария
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Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что полузащитник Эммануэл Фримпонг покинул команду. Клуб расторг контракт с 25-летним футболистом по обоюдному согласию. В текущем сезоне он провел 3 матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Карьеру в России игрок начал в 2014 году в составе «Уфы».

– Фримпонг неинтересен тренеру, расторгли контракт с ним по обоюдному согласию сторон, – сказал Балашов.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 20.02.2017 21:55
    0
    Ну и нахрена нам это знать?
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    Brian10
    online
      Brian10, 20.02.2017 22:12
    0
    Виталий Меркулов, 20.02.2017 21:55
    Ну и нахрена нам это знать?
    Затем что Динамо может взять себе на заметку этого футболиста.
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