Фримпонг покинул тульский Арсенал

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что полузащитник Эммануэл Фримпонг покинул команду. Клуб расторг контракт с 25-летним футболистом по обоюдному согласию. В текущем сезоне он провел 3 матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Карьеру в России игрок начал в 2014 году в составе «Уфы».
– Фримпонг неинтересен тренеру, расторгли контракт с ним по обоюдному согласию сторон, – сказал Балашов.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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