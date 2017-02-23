Шахтер – Сельта. Анонс

«Еще ничего не решено», – таковым было резюме главного тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки по итогу матча недельной давности его команды в Виго. И здесь с наставником «горняков», который за достаточно непродолжительное время заслужил симпатии многих и многих болельщиков, сложно спорить. Случаев, когда выездная победа 1:0 завершалась для команды, её одержавшей, фиаско по сумме двух игры, предостаточно.

За столь короткий срок между матчами априори не может быть много событий в жизни соперников, тем более что наша команда еще не в режиме, насыщенном официальными матчами. Он, если всё сложится удачно с «Сельтой», будет у «горняков» в следующей стадии Лиги Европы, а за последние 6 дней всё довольно неинформативно: вернулись в Киев, тренируемся на Банникова, переезд в Харьков, с традиционной для футболистов прогулкой по городу. Пожалуй, самой любопытной из стана «Шахтера» была новость о том, что Иван Ордец в том плотном графике, в котором живет команда, как-то изыскал время, чтобы связать себя узами брака. Что ж, совет да любовь, как говорят в таком случае.

Среди самых различных мнений, связанных с матчами 1/16 финала «Шахтера» и «Сельты», было и такое, что «горняки» перед ответным матчем будут иметь небольшое преимущество, поскольку команда будет иметь привычный недельный цикл для подготовки, в то время как «Сельте» предстоит сыграть матч очередного тура. Определенная доля истины в этом есть, но в полной мере этот момент имел бы значение, если бы у галисийцев по календарю был какой-нибудь сверхпринципиальный матч – то ли дерби, или же против тех же «Реала» с «Барселоной». Но по факту подопечные Эдуардо Бериццо играли с «Осасуной», прочно обосновавшей в хвосте Примеры, так что аргентинский наставник «Сельты» смело мог идти на большие ротации. Против «Осасуны» в стартовом составе галисийцев вышли только четыре футболиста, которые начинали игру и против «Шахтера»: Васс, Хонни, Бонгонда и Радойя. Последний в воскресном матче мог выкладываться даже больше, чем на 100%, поскольку после нарушения на Тайсоне на 67-й минуте и желтой карточки серб выпадал из числа тех, кто может выйти на ответную игру в Харькове. Для резко обновленного состава «Сельты» матч против аутсайдера легкой прогулкой не стал, и только голы вышедших на замену Хосабеда и Аспаса на 87-й и 89-й минутах позволили галисийцам вздохнуть спокойно.

Вывод здесь может быть сделан только один – в «Сельте» всё брошено на то, чтобы увезти из Харькова суммарную победу. Впрочем, еще после матча в Виго Эдуардо Бериццо озвучил надежду на то, что «в ответном поединке в Украине мы сумеем добиться нужного результата». Для этого испанцам в ворота «горняков» нужно забивать минимум дважды, или, как вариант, один мяч без пропущенного, что приведет к серии пенальти. Два мяча за 90 минут «Шахтеру» пропускать уже доводилось. Впервые в печально памятном матче против «Янг Бойз», а затем по два раза и более «горняков» огорчали «Карпаты», «Динамо», «Гент» и «Брага», но, тем не менее, матчи с этими соперниками все равно были для команды Паулу Фонсеки победными.

Кто же, «Шахтер» или «Сельта», будет сильнее в Харькове, рассудит словенский арбитр Славко Винчич. Это тот самый рефери, который практически два года назад на этой же стадии плей-офф Лиги Европы в матче «Генгам» – «Динамо» еще в конце первого тайма одного за другим удалил Юнеса Беланда и Андрея Ярмоленко! При этом в 43-х своих международных матчах Винчич красные карточки предъявлял суммарно 6 раз – две хозяевам и четыре гостям. Столько же словенцем назначались пенальти – по три в каждую сторону. 147 желтых карточек между хозяевами и гостями поделены в соотношении 66:81. Помимо матча «Динамо» двухлетней давности, с украинскими командами Винчич пересекался еще раз – это была игра группового этапа ЧЕ-2013 среди команд U-17, в которой наши ребята уступили итальянцам 1:2. В текущем евросезоне словенский рефери уже отработал на двух матчах Лиги чемпионов и на трех в Лиге Европы.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред, Марлос, Коваленко, Тайсон, Бланко-Лещук

«Сельта»: Альварес, Кабрал, Васс, Мальо, Ронкалья, Хонни, Эрнандес, Бонгонда, Хосабед, Гвидетти, Аспас

Дисквалификация: Радойя («Сельта)

Котировки букмекеров:

Марафон: 1,615 – 4,20 – 6,30

Олимп: 1,60 – 4,08 – 5,53

Bwin: 1,62 – 3,70 – 5,50