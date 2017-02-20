Рогер ШМИДТ: «К игре против Атлетико подходим с полной уверенностью»

Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от матча с «Атлетико»:
«К завтрашней игре мы подходим с большой уверенностью в своих силах на фоне двух побед в бундеслиге. Если мне не изменяет память, нам не повезло в предыдущем противостоянии с «Атлетико» в плей-офф. Тогда мы провели две очень напряженные встречи. Сейчас нам нужно принимать правильные решения в зоне нападения, чтобы добиться положительного результата. В таких матчах очень важно иметь в составе игрока, который умеет впечатать мяч в сетку, и сейчас Чичарито играет именно так».
Источник — УЕФА
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