Мышенко, Ермаченко и Захарченко Олимпику не подошли

Трое игроков, которые проходили просмотр в «Олимпике», не подошли донецкой команде. Это защитник Евгений Захарченко, а также два полузащитника - Богдан Мышенко и Александр Ермаченко.

Отметим, что вся тройка игроков находилась с «Олимпиком» на сборах в Турции. Захарченко провёл 4 контрольные встречи, Мышенко - 2, Ермаченко - 4 (в которых забил один гол).

В нынешнее зимнее трансферное окно «Олимпик» подписал четверых футболистов-полузащитников: Моху, Ивана Брикнера, Сергея Гриня и Михаила Сергийчука. На зимний перерыв «Олимпик» ушел на 5-м месте турнирной таблице чемпионата.