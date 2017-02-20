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Мышенко, Ермаченко и Захарченко Олимпику не подошли

В активе дончан пока только четыре трансфера

  • 20.02.2017 20:29
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Трое игроков, которые проходили просмотр в «Олимпике», не подошли донецкой команде. Это защитник Евгений Захарченко, а также два полузащитника - Богдан Мышенко и Александр Ермаченко.

Отметим, что вся тройка игроков находилась с «Олимпиком» на сборах в Турции. Захарченко провёл 4 контрольные встречи, Мышенко - 2, Ермаченко - 4 (в которых забил один гол).

В нынешнее зимнее трансферное окно «Олимпик» подписал четверых футболистов-полузащитников: Моху, Ивана Брикнера, Сергея Гриня и Михаила Сергийчука. На зимний перерыв «Олимпик» ушел на 5-м месте турнирной таблице чемпионата.

Источник — Footboom

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