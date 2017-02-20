Милевского удалили в первом тайме товарняка

Самарские «Крылья Советов» проводят сбор в Турции, где в товарищеском матче победили соотечественников из «Тосно» (Д2) — 4:2. Украинский форвард «Тосно» Артем Милевский отметился удалением в первом тайме за две желтых карточки. Впрочем, по условиям спарринга удаленных футболистов можно было заменить.
Контрольный матч. 20.02.17. Турция, Белек.
«Тосно» (Ленинградская область) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:4 (0:1)
Голы: Мухаметшин, 67; Кутьин, 83 - Корниленко, 9, 49; Зуев, 53; Ятченко, 59(П).
«Тосно»: Нигматуллин, Сухарев (Гарбуз ,46), Мухаметшин, Макаров (Альшин, 54), Кашчелан (УД, Киреенко, 75), Галиулин, Буйволов (Чиркин, 65), Дугалич, Богаев, Милевский (УД, Кутьин, 35), Палиенко (Абазов, 46).
«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Надсон (Бато, 46'), Родич, Гаджибеков, Ятченко (Глеб, 75'), Мияилович (Зинков, 65'), Башкиров, Паскуато, Зуев (Кудряшов, 80'), Корниленко.
«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Надсон (Бато, 46'), Родич, Гаджибеков, Ятченко (Глеб, 75'), Мияилович (Зинков, 65'), Башкиров, Паскуато, Зуев (Кудряшов, 80'), Корниленко.
Удаления: Милевский, 35; Кашчелан, 73 («Тосно»)
Источник — Sport.ua
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