Милевского удалили в первом тайме товарняка

32 игры за 5 лет, это монстр просто!

тип провалил все матчи за зборную. кто-то спротежировал тула его появление и "благодаря"...

Ч то за бред,пока что посредственный футболист которого рекламируют кроты!

"Лучший Президент Украины" - Виктор Янукович"Лучший футбольный предсказатель"...

Сейчас то и толковых бразильцев в Украине не осталось. Набор латинасов, для которых Шахта, возмож...

Коваленко -47, а Циганков -14 ?Кому взагалі потрібні такі голосування.І до чого в цьому списку Бо...

Я считаю оценивать надо, что он дал или даст сборной, если голосование на лучшего в Украине ... а...

Он такой же как все, когда рядом нету бразильцев... и не важно как и кто голосовал, вот в этом ПР...