Кремль не смотрел фильм о российских фанатах, но осуждает его

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с критикой фильма о российских футбольных фанатах, вышедшего в эфир телеканала BBC-2 вечером в четверг, 16 февраля.

«Не британцам говорить о хулиганах среди болельщиков, учитывая известные истории с хулиганством болельщиков Великобритании на всем европейском континенте», - цитирует Пескова агентство Интерфакс. «Судя по всему, мы наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег на Би-би-си», - сказал он. При этом, критикуя качество фильма, Песков признался, что не смотрел его и смотреть не собирается.

В фильме «Армия российских хулиганов» упоминалось, что российские ультрас берут пример с британских фанатских группировок, которые в конце прошлого века наводили ужас на всю Европу, но к настоящему моменту практически полностью ликвидированы.

Кроме того, в фильме критиковалось вызывающее поведение отдельных болельщиков сборной Англии в Марселе, где они довольно буйно готовились в барах и на улицах к матчу со сборной России.

Российские футбольные фанаты, с которыми телеканал BBC-2 пообщался во время работы над фильмом, сходятся во мнении, что английским болельщикам стоит опасаться российских во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Болельщик по имени Денис, участвовавший прошлым летом в драках с английскими болельщиками в Марселе, сомневается, что на чемпионате мира в России возможны такие же организованные нападения на английских фанатов.

Однако он убежден, что отдельные российские фанаты все же попытаются как-то выяснить отношения с английскими болельщиками. Другой фанат сказал телеканалу, что «кто придет в эту страну с мечом, тот от этого меча и погибнет».

Еще до выхода фильма его содержание пересказала британская газета Guardian, а ее статью пересели многие российские СМИ. Она вызвала резкую реакцию различных российских чиновников, многие из которых сочли ее провокацией.

Так, бывший пресс-секретарь Следственного комитета России Владимир Маркин, возглавляющий сейчас комитет Российского футбольного союза по работе с болельщиками, предположил, что вместо настоящих болельщиков в фильме покажут нанятых провокаторов и актеров.

Однако после выхода фильма он выступил с другим резким заявлением, в котором заверил, что все выступившие в фильме люди на чемпионате мира в 2018 году не смогут и близко подойти к стадионам. «Никого там не будет! Ни один из этих клоунов, которые показаны в фильме, никуда не рыпнется, поверьте. Если у кого-то и будет такое желание, то оно еще на уровне желания будет отбито», - сказал он агентству Р-Спорт.

Бывший пресс-секретарь СКР не уточнил, кто именно и на каких законных основаниях будет отбивать у людей это желание. Также он подтвердил, что все еще не считает снявшихся в фильме людей настоящими футбольными болельщиками, не пояснив, зачем тогда охранять от них ЧМ-2018.