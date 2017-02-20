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Кремль не смотрел фильм о российских фанатах, но осуждает его

Дмитрий Песков выступил с критикой фильма о российских футбольных фанатах

  • 20.02.2017 18:53
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SERGEI SAVOSTYANOV/TASS. Дмитрий Песков
© SERGEI SAVOSTYANOV/TASS. Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил с критикой фильма о российских футбольных фанатах, вышедшего в эфир телеканала BBC-2 вечером в четверг, 16 февраля. 
 
«Не британцам говорить о хулиганах среди болельщиков, учитывая известные истории с хулиганством болельщиков Великобритании на всем европейском континенте», - цитирует Пескова агентство Интерфакс. «Судя по всему, мы наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег на Би-би-си», - сказал он. При этом, критикуя качество фильма, Песков признался, что не смотрел его и смотреть не собирается.
 
В фильме «Армия российских хулиганов» упоминалось, что российские ультрас берут пример с британских фанатских группировок, которые в конце прошлого века наводили ужас на всю Европу, но к настоящему моменту практически полностью ликвидированы.
 
Кроме того, в фильме критиковалось вызывающее поведение отдельных болельщиков сборной Англии в Марселе, где они довольно буйно готовились в барах и на улицах к матчу со сборной России.
 
Российские футбольные фанаты, с которыми телеканал BBC-2 пообщался во время работы над фильмом, сходятся во мнении, что английским болельщикам стоит опасаться российских во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Болельщик по имени Денис, участвовавший прошлым летом в драках с английскими болельщиками в Марселе, сомневается, что на чемпионате мира в России возможны такие же организованные нападения на английских фанатов.
 
Однако он убежден, что отдельные российские фанаты все же попытаются как-то выяснить отношения с английскими болельщиками. Другой фанат сказал телеканалу, что «кто придет в эту страну с мечом, тот от этого меча и погибнет».
 
Еще до выхода фильма его содержание пересказала британская газета Guardian, а ее статью пересели многие российские СМИ. Она вызвала резкую реакцию различных российских чиновников, многие из которых сочли ее провокацией.
 
Так, бывший пресс-секретарь Следственного комитета России Владимир Маркин, возглавляющий сейчас комитет Российского футбольного союза по работе с болельщиками, предположил, что вместо настоящих болельщиков в фильме покажут нанятых провокаторов и актеров.
 
Однако после выхода фильма он выступил с другим резким заявлением, в котором заверил, что все выступившие в фильме люди на чемпионате мира в 2018 году не смогут и близко подойти к стадионам. «Никого там не будет! Ни один из этих клоунов, которые показаны в фильме, никуда не рыпнется, поверьте. Если у кого-то и будет такое желание, то оно еще на уровне желания будет отбито», - сказал он агентству Р-Спорт.
 
Бывший пресс-секретарь СКР не уточнил, кто именно и на каких законных основаниях будет отбивать у людей это желание. Также он подтвердил, что все еще не считает снявшихся в фильме людей настоящими футбольными болельщиками, не пояснив, зачем тогда охранять от них ЧМ-2018.
 

Источник — BBC

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