Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент: «Америка для Гусева рассматривается как приоритетный вариант»

Вадим Шаблий рассказал о возможном трудоустройстве Олега Гусева

  • 20.02.2017 18:39
  • 373 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Футбол 24. Олег Гусев
© Футбол 24. Олег Гусев
Агент Олега Гусева Вадим Шаблий рассказал о возможных вариантах трудоустройства футболиста.
 
Известный украинский футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента Олега Гусева, который после окончания контракта с киевским «Динамо» до сих пор находится в статусе свободного агента: «На данный момент мы общаемся со многими партнерами в Америке. В ближайшее время должна наступить ясность в этом вопросе. Америка рассматривается как приоритетный вариант. К сожалению, последние полгода в карьере Олега были не такими яркими, поэтому есть некоторые трудности. Олег не такой футболист, который поедет на любые условия куда-нибудь. Мы рассматриваем только достойные варианты. Ему не 15 лет, и он не готов ехать непонятно куда. В ближайшее время все станет известно».
 
Ранее Вадим Шаблий рассказывал, что Гусев ищет клуб в Европе, Азии и Америке.
 
Напомним, что Олег Гусев перешел в «Динамо» из киевского «Арсенала» в 2003 году и выступал за киевлян до зимы 2016-го, за это время Олег стал любимцем болельщиков и легендой киевского «Динамо».

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.