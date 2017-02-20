Агент: «Америка для Гусева рассматривается как приоритетный вариант»

Агент Олега Гусева Вадим Шаблий рассказал о возможных вариантах трудоустройства футболиста.

Известный украинский футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента Олега Гусева, который после окончания контракта с киевским «Динамо» до сих пор находится в статусе свободного агента: «На данный момент мы общаемся со многими партнерами в Америке. В ближайшее время должна наступить ясность в этом вопросе. Америка рассматривается как приоритетный вариант. К сожалению, последние полгода в карьере Олега были не такими яркими, поэтому есть некоторые трудности. Олег не такой футболист, который поедет на любые условия куда-нибудь. Мы рассматриваем только достойные варианты. Ему не 15 лет, и он не готов ехать непонятно куда. В ближайшее время все станет известно».

Ранее Вадим Шаблий рассказывал, что Гусев ищет клуб в Европе, Азии и Америке

Напомним, что Олег Гусев перешел в «Динамо» из киевского «Арсенала» в 2003 году и выступал за киевлян до зимы 2016-го, за это время Олег стал любимцем болельщиков и легендой киевского «Динамо».