Мищенко в Ордабасы не будет

25-летний украинский защитник Андрей Мищенко не прошёл просмотр в шымкентском «Ордабасы».
Воспитанник футбола полтавской области Андрей Мищенко выступал за комсомольский «Горняк-Спорт», алчевский «Сталь», «Севастополь», донецкий «Олимпик».
С 2015 года выступал за израильские клубы «Маккаби» из Нетании и «Хапоэль» из Ашкелона.
Думан БАЛЫКБАЕВ
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