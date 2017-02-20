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Мищенко в Ордабасы не будет

Украинский хавбек не подошел казахстанскому клубу

  • 20.02.2017 18:30
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kazfootball.kz. Андрей Мищенко
© kazfootball.kz. Андрей Мищенко
25-летний украинский защитник Андрей Мищенко не прошёл просмотр в шымкентском «Ордабасы».
 
Воспитанник футбола полтавской области Андрей Мищенко выступал за комсомольский «Горняк-Спорт», алчевский «Сталь», «Севастополь», донецкий «Олимпик».
 
С 2015 года выступал за израильские клубы «Маккаби» из Нетании и «Хапоэль» из Ашкелона.  
 
Думан БАЛЫКБАЕВ

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