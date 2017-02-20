Виктор Коваленко - лучший молодой футболист Украины 2016!

Второй год кряду воспитанник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко, который является основным игроком сборной Украины, становится лучшим молодым футболистом нашей страны! Это звание Коваленко выиграл в бескомпромиссной борьбе с хавбеком киевского «Динамо» Виктором Цыганковым в голосовании украинских болельщиков, средств массовой информации и редакции Sport.ua.

Напомним, что на протяжении месяца за почетный титул сражались 17 претендентов, из которых пользователи Sport.ua, корреспонденты нашего издания, а также ведущие журналисты Украины определяли имя самого Лучшего!

Как голосовали читатели Sport.ua

Как голосовала редакция Sport.ua

1. Виктор Коваленко

2. Виктор Цыганков

3. Александр Зинченко

Как голосовали ведущие СМИ Украины

Football.ua

1. Виктор Коваленко

2. Валерий Лучкевич

3. Александр Зинченко

Footboom.com

1. Виктор Коваленко

2. Александр Зинченко

3. Эдуард Соболь

Matchday

1. Андрей Борячук

2. Виктор Коваленко

3. Эдуард Соболь

Sportarena

1. Виктор Коваленко

2. Эдуард Соболь

3. Валерий Лучкевич

Телеканал 24

1. Виктор Коваленко

2. Александр Зинченко

3. Виктор Цыганков

КП-Спорт

1. Эдуард Соболь

2. Александр Зинченко

3. Виктор Коваленко

Программа Профутбол (телеканал «2+2»)

1. Виктор Цыганков

2. Виктор Коваленко

3. Эдуард Соболь

Пресс-служба ФФУ

1. Артем Беседин

2. Александр Зинченко

3. Виктор Цыганков

СЭ в Украине

1. Виктор Коваленко

2. Валерий Лучкевич

3. Эдуард Соболь

ТК Футбол

1. Виктор Коваленко

2. Виктор Цыганков

3. Александр Зинченко

Журнал «Футбол»

1. Виктор Коваленко

2. Эдуард Соболь

3. Виктор Цыганков

Футбол24

1. Виктор Коваленко

2. Виктор Цыганков





3. Александр Зинченко

Напомним, что по итогам голосования СМИ определяется общая тройка победителей по системе - 5 баллов за первое место, 3 балла - за второе, 1 балл - за третье. Таким образом, мы имеем следующие показатели:

1. Виктор Коваленко - 47 баллов

2. Александр Зинченко и Эдуард Соболь - по 15 баллов

4. Виктор Цыганков - 14 баллов

5. Валерий Лучкевич - 7 баллов

6. Андрей Борячук и Артем Беседин - по 5 баллов

Итоги общего голосования

Виктору Коваленко!



За звание Лучшего молодого футболиста Украины 2016 вели борьбу три футболиста - Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Александр Зинченко, но за счет солидного преимущества в голосовании редакции Sport.ua и ведущих СМИ Украины, этот титул достался полузащитнику донецкого «Шахтера» и сборной Украины,

Напомним, что в 2016-м году Коваленко провел за «горняков» 42 матча в разных турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, на счету 21-летнего футболиста 10 матчей в составе национальной сборной Украины.

1. Виктор Коваленко - 13 баллов

(Болельщики - 3 балла, редакция Sport.ua - 5 баллов, СМИ - 5 баллов)

2. Виктор Цыганков - 8 баллов

(Болельщики - 5 баллов, редакция Sport.ua - 3 балла, СМИ - 0 баллов)

3. Александр Зинченко - 5 баллов

(Болельщики - 1 балл, редакция Sport.ua - 1 балл, СМИ - 3 балла)

4. Эдуард Соболь - 3 балла

(Болельщики - 0 баллов, редакция Sport.ua - 0 баллов, СМИ - 3 балла)





Напомним, что в итоговом рейтинге учитывалось голосование читателей Sport.ua, редакции нашего спортивного портала, а также общее голосование отечественных СМИ.

От всей души поздравляем нового-старого обладателя звания Лучшего молодого футболиста Украины, Виктора Коваленко! В ближайшее время редакция Sport.ua встретится с Коваленко и вручит ему почетную награду!