Игрок Саттона: «Оставлю след на футболистах Арсенала»

Игрок «Саттон Юнайтед» Ники Бейли раскрыл секрет правильного питания накануне поединка 1/8 Кубка Англии против лондонского «Арсенала».

«Моя диета дала мне то, что у меня есть сегодня. У меня не самый здоровый рацион. По-моему, за всю жизнь я ни разу не ел ни салатов, ни овощей. И это работало мне во благо.

Перед матчами я всегда иду в Макдональдс и ем девять наггетсов. Когда я был моложе, мама заставляла меня есть всякую зеленую ерунду, но я выблевал ее.

Я буду сбивать игроков «Арсенала». Если кто-то попытается обойти меня, ему придется полежать на газоне.

Я постараюсь оставить след на ком-нибудь из игроков «Арсенала», но сделаю это в рамках фэйр-плей», – заявил Ники Бейли .