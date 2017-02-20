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Игрок Саттона: «Оставлю след на футболистах Арсенала»

Ники Бейли рассказал, как готовится к матчу 1/8 Кубка Англии

  • 20.02.2017 17:23
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eurosport.ru. Ники Бейли
© eurosport.ru. Ники Бейли
Игрок «Саттон Юнайтед» Ники Бейли раскрыл секрет правильного питания накануне поединка 1/8 Кубка Англии против лондонского «Арсенала».
 
«Моя диета дала мне то, что у меня есть сегодня. У меня не самый здоровый рацион. По-моему, за всю жизнь я ни разу не ел ни салатов, ни овощей. И это работало мне во благо.
 
Перед матчами я всегда иду в Макдональдс и ем девять наггетсов. Когда я был моложе, мама заставляла меня есть всякую зеленую ерунду, но я выблевал ее.
 
Я буду сбивать игроков «Арсенала». Если кто-то попытается обойти меня, ему придется полежать на газоне.
 
Я постараюсь оставить след на ком-нибудь из игроков «Арсенала», но сделаю это в рамках фэйр-плей», – заявил Ники Бейли .

Источник — Евроспорт

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