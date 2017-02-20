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Болельщики Леха назвали Костевича лучшим игроком матча против Пяста

Игра украинского новобранца польского клуба не осталась незамеченной болельщиками

  • 20.02.2017 16:12
  • 888 просмотров
  • 1 комментария
Метки
lechpoznan.pl
© lechpoznan.pl
Защитник «Леха» Владимир Костевич назван лучшим игроком матча чемпионата Польши против «Пяста» (3:0) по версии болельщиков.
 
За Костевича проголосовали 46% опрошенных на официальном сайте польского клуба.
 
Украинец провел на поле весь матч с «Пястом» и на 35-й минуте отдал голевую передачу, после которой был забит второй гол «Леха».
 

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Комментарии
    googlle
      googlle, 20.02.2017 17:25
    0
    Сначала прочитал "болельщик Леха" )))
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