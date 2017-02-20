Болельщики Леха назвали Костевича лучшим игроком матча против Пяста

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Шахтер заплатил 426 миллионов налогов 17:42 — korrdon Можно сколько угодно не любить Ахмета, но у ШД самый европейский и профессиональный менеджмент в ... 17:30 — pulse240 Одни в жовто-блакитних шарфиках орут какие они патриоты Украины, но параллельно уклоняются от упл... 17:21 — Informozavr2011 Лучше сама слюни подотри, после себя и своего ШЛЮХтёра!