Болельщики Леха назвали Костевича лучшим игроком матча против Пяста

Защитник «Леха» Владимир Костевич назван лучшим игроком матча чемпионата Польши против «Пяста» (3:0) по версии болельщиков.
За Костевича проголосовали 46% опрошенных на официальном сайте польского клуба.
Украинец провел на поле весь матч с «Пястом» и на 35-й минуте отдал голевую передачу, после которой был забит второй гол «Леха».
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