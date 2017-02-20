Дик АДВОКАТ: «У Караваева есть проблемы»

Главный тренер турецкого клуба объяснил, почему Караваев не попадает в заявку «Фенербахче» в последних матчах.
«Думаю, нашему украинскому другу нужно показывать больше. У него есть определенные проблемы. Возможно, ему не подходит лига.
Судя по тренировкам, Стох сейчас выглядит лучше Караваева. Жаль, если он не сможет соответствовать нашим ожиданиям», – сказал Адвокат.
Караваев сыграл за «Фенербахче» пять матчей, в которых забил один мяч.
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