Дик АДВОКАТ: «У Караваева есть проблемы»

Главный тренер турецкого клуба объяснил, почему Караваев не попадает в заявку «Фенербахче» в последних матчах.

«Думаю, нашему украинскому другу нужно показывать больше. У него есть определенные проблемы. Возможно, ему не подходит лига.

Судя по тренировкам, Стох сейчас выглядит лучше Караваева. Жаль, если он не сможет соответствовать нашим ожиданиям», – сказал Адвокат.

Караваев сыграл за «Фенербахче» пять матчей, в которых забил один мяч.