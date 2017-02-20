Николаев смотрит пятерых южноамериканцев

Сегодня МФК «Николаев» провел на искусственном поле Центрального городского стадиона двустороннюю игру. «Зеленые» победили «красных» со счетом 4:0. Голы забил Артем Кулишенко, Морис Пакоме, Ваге Саркисян и Виталий Павлов.

Кроме футболистов, которые уже играли за МФК «Николаев» в предыдущих контрольных поединках, сегодня тренерский штаб просмотрел еще группу потенциальных новобранцев. Среди них 23-летний полузащитник Артем Недоля из ФК «Полтава» и 22-летний воспитанник донецкого «Шахтера» защитник Максим Щичка. А в составе «красных» играли пятеро потенциальных новобранцев МФК «Николаев» из Латинской Америки: четверо из Колумбии, один - из Чили. Это молодые футболисты, имена которых вряд ли что-то скажут футбольным болельщикам, прибыли в Николаев вчера и, возможно, на их игре сказались трудности с акклиматизацией.

Как сообщил попечитель МФК «Николаев» депутат городского совета Сергей Кантор, который был инициатором приглашения в команду этих легионеров, еще двое игроков из Южной Америки прибудут в тренировочный лагерь МФК «Николаев» в ближайшие дни. Также в команде ждут на просмотр четверых африканцев, которые неплохо зарекомендовали себя в чемпионатах своих стран.