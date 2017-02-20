Дибала не исключает переезда в Премьер-лигу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, что не помышляет о смене клуба и, наоборот, готовится продлить свой контракт с чемпионами Серии А.

В разное время аргентинца связывали с переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а из слов самого Пауло выяснилось, что он мечтает выступать за «Манчестер Сити».

С начала года в прессе муссировались слухи о желании Дибала покинуть «Ювентус». Журналисты прознали, что 23-летний нападающий отказывает продлевать контракт, потому может сменить клуб грядущим летом.

Все сомнения относительно будущего Пауло в «старой синьоре» развеял сам игрок. По словам Дибалы, он практически договорился с «Ювентусом» о новом контракте, поэтому об уходе из туринского клуба даже не помышляет.

«Мы очень близки к продлению контракта. Мой агент прибыл в Италию, чтобы поговорить с (исполнительным директором «Ювентуса») Беппе Мароттой. Думаю, очень скоро все будет завершено», - говорит Дибала.