Шальке готов выкупить Коноплянку за 12 миллионов

Сразу же после воскресной выездной ничьи Шальке с Кельном (1:1) спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель рассказал журналистам, что в конце сезоне 04-е собираются выкупить права на арендованного у Севильи полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку.

«Да, он играет не так часто, но в его футбольном таланте никто не сомневается, — заявил Хайдель. — В конце сезона мы намерены пригласить Коно на постоянной основе. Уверены, что он может принести большую пользу нашей команде. К слову, те же мысли у нас относительно арендованного у Тоттенхэма Набиля Бенталеба», — заключил Кристиан.

Напомним, что оговоренная ранее опция выкупа контракта Евгения составляет 12 млн евро. В этом сезоне Коноплянка провел в составе Шальке 13 матчей в Бунсделиге (гол и голевая передача), два поединка в Кубке Германии (три гола) и семь игр в Лиге Европы (два гола, одна результативная передача).