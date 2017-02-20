Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шальке готов выкупить Коноплянку за 12 миллионов

Спортдиректор «Шальке» заявил, что в конце сезона клуб собирается приобрести у «Севильи» Коноплянку

  • 20.02.2017 13:32
  • 2249 просмотров
  • 5 комментария
Метки
schalke04.de, Евгений Коноплянка
© schalke04.de, Евгений Коноплянка
Сразу же после воскресной выездной ничьи Шальке с Кельном (1:1) спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель рассказал журналистам, что в конце сезоне 04-е собираются выкупить права на арендованного у Севильи полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку.
 
«Да, он играет не так часто, но в его футбольном таланте никто не сомневается, — заявил Хайдель. — В конце сезона мы намерены пригласить Коно на постоянной основе. Уверены, что он может принести большую пользу нашей команде. К слову, те же мысли у нас относительно арендованного у Тоттенхэма Набиля Бенталеба», — заключил Кристиан.
 
Напомним, что оговоренная ранее опция выкупа контракта Евгения составляет 12 млн евро. В этом сезоне Коноплянка провел в составе Шальке 13 матчей в Бунсделиге (гол и голевая передача), два поединка в Кубке Германии (три гола) и семь игр в Лиге Европы (два гола, одна результативная передача).
 

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 20.02.2017 13:37
    +8
    не йди Коно туди вони ПАРАЗІТИ ГАСПРОМОВСЬКІ тебе на скамьі до старості тримать будуть!
    Ссылка
    Sasha3110
      Sasha3110, 20.02.2017 13:45
    -1
    Из одного дерьма вляпался в другое....Что в Севилье на банке сидел что в Шальке будет....Возвращайся Жека в Днепр,будешь нашым королём!!!!Па-па-рам,па-па-рам,будешь нашым королём!!!!
    Ссылка
    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 20.02.2017 14:03
    +3
    эээээээммммммм. А ТОЛК ЕГО ТОГДА НЕ ВЫПУСКАТЬ? ок, я понимаю, типа мариновать на лавке - вроде как он филонит на тренировках, не показывает уровень (хоть он и результативен, учитывая время отведенное ему на поле) и потом вернуть его в Севилью, мол не подходит. Но брать за 12 лямов игрока, которого не всегда попадает в заявку, зачем? я чет совсем ничего не понимаю. если талантлив и результативен - пусть приносит пользу на поле.
    Ссылка
    movkli
      movkli, 20.02.2017 14:23
    +4
    цену Шальке сбивает))) садит на лавку, выпускает на 15-20 минут и в кубке, а он забивает и цену себе поднимает, решили вообще в заявку не включать)))
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 20.02.2017 14:32
    +1
    За Лентяя 12 миллионов)))), это смешно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.