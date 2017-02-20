Трансфер Макаренко в Шальке сорвался

Экс-защитник «Динамо» Евгений Макаренко в январе был близок к тому, чтобы стать игроком «Шальке». Стороны практически согласовали все детали сотрудничества, но в последний момент по неназванным причинам сделка расстроилась.

Евгений Макаренко является свободным агентом. Футболист ушел из «Динамо» в конце минувшего года, когда у него закончился контракт с киевлянами, а условия нового игрока не устроили Ранее сообщалось, что Макаренко мог перебраться в «Уфу», лиссабонский «Спортинг» и «Сельту».