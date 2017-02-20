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Трансфер Макаренко в Шальке сорвался

Украинский защитник мог переехать в чемпионат Германии

  • 20.02.2017 13:17
  • 1594 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
Экс-защитник «Динамо» Евгений Макаренко в январе был близок к тому, чтобы стать игроком «Шальке». Стороны практически согласовали все детали сотрудничества, но в последний момент по неназванным причинам сделка расстроилась.
 
Евгений Макаренко является свободным агентом. Футболист ушел из «Динамо» в конце минувшего года, когда у него закончился контракт с киевлянами, а условия нового игрока не устроили Ранее сообщалось, что Макаренко мог перебраться в «Уфу», лиссабонский «Спортинг» и «Сельту».
 

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 20.02.2017 13:20
    0
    Хотів піти у російську УФУ? фу навіть сепари не беруть
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    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 20.02.2017 13:34
    -1
    напевно тепер закрита дорога у збірну !УФУ це не дуже добре . Нерозумію що еврей Суркіс не зміг йому на зп нашкрябать?Хороший гравець
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