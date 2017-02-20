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Сельта в Харькове заказала гольф-клуб, полицейский эскорт и молоко

Стал известен райдер испанского клуба в Украине

  • 20.02.2017 13:00
  • 262 просмотров
  • 2 комментария
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Сельта в Харькове заказала гольф-клуб, полицейский эскорт и молоко

Соперник «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы прибудет в Харьков за день до матча - 22 февраля чартерным рейсом из Виго. Самолет с футболистами и тренерским штабом на борту ожидается в местном аэропорту в 14.00.

Клуб из Виго заказал полицейский эскорт - из аэропорта в отель, из отеля на стадион (на тренировку и матч) и обратно, а также после игры из стадиона в аэропорт.

Поселится команда и официальные представители в пятизвездочном Superior Golf and Spa Resort, что в 15 км от стадиона «Металлист» и 15 минутах езды от центра Харькова.

Технический райдер «Сельты» выглядит так: инвентарь для тренировок (20 барьеров, 20 конусов-фишек, 25 мячей, 1 переносные ворота), 3 массажных стола, свежие фрукты в ассортименте, 200 пол-литровых бутылок негазированной воды, 10 кг дробленого льда (в предматчевый день) и 70 кг льда в кубиках (в день игры). Кофе, чай, молоко, а также 30 полотенец (только в предматчевый день).

Улетят домой испанцы в ночь с 23-го на 24-е февраля, сразу после игры.

Напомним, что ответный матч за выход в следующий раунд плей-офф Лиги Европы состоится 23 февраля. Начало встречи в 22.00. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 20.02.2017 13:08
    0
    Мені цікаво а на Шахтар прийде більше людей чим на Динамо в Лігі Чемпіонів?
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    demon831983
    online
      demon831983, 20.02.2017 13:13
    0
    Кисляка им вместо молока что б дристали
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