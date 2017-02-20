Шахтер заплатил 426 миллионов налогов

В 2016 году ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 426 миллионов 32 тысячи гривен налогов. Основная доля налоговых платежей пришлась на единый налог с доходов физических лиц.
За пять последних лет клуб пополнил государственный бюджет на 1 миллиард 366 миллионов 474 тысячи гривен.
Источник — ФК Шахтер
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