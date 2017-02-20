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Шахтер заплатил 426 миллионов налогов

Украинский клуб пополнил казну Украины на 1 миллиард 366 миллионов грн за пять последних лет

  • 20.02.2017 12:46
  • 267 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Шахтер заплатил 426 миллионов налогов
В 2016 году ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 426 миллионов 32 тысячи гривен налогов. Основная доля налоговых платежей пришлась на единый налог с доходов физических лиц.
 
За пять последних лет клуб пополнил государственный бюджет на 1 миллиард 366 миллионов 474 тысячи гривен.
 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    googlle
      googlle, 20.02.2017 13:02
    -3
    А к чему тут метка Динамо Киев?!
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    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 20.02.2017 13:06
    0
    Федерація футболу повина молитися на кротів,и це не перебільшеня!ШАХТАР САМЫЙ КРУТОЙ КЛУБ УКРАИНЫ!
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