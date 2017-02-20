ОФИЦИАЛЬНО: Матвиенко перешел из Шахтера в Карпаты

Львовские «Карпаты» арендовали на полсезона защитника «Шахтера» и молодежной сборной Украины Николая Матвиенко. После завершения аренды у «Карпат» будет возможность выкупить трансфер футболиста. В команде Олега Дулуба 20-летний игрок взял себе 22 номер.
Напомним, что в нынешнем сезоне Матвиенко провел за команду Паулу Фонсеки три матча - 1 в чемпионате Украины и 2 в розыгрыше Лиги Европы.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.