Звезда претендует на бразильского защитника

22-летний центральный защитник Наилсон может перейти в «Звезду». Игрок прибыл на сбор кропивницкого клуба на Кипре четыре дня назад.

«Звезда» хочет усилить позицию центрального защитника, так как до конца сезона не сможет сыграть Максим Ковалев. Также травмирован Федерико Перейра. При этом в спаррингах на Кипре главный тренер Роман Монарев наигрывал схему с тремя центральными защитниками.

Наилсон уже принял участие в спарринге против Оберваллиса (3:0), выйдя на замену на 60-й минуте.

Первую половину сезона бразилец провел во втором дивизионе Португалии в составе Фамаликана. Ранее он выступал в Бразилии за Сантос.