В очередном туре чемпионата Италии первые семь команд в турнирной таблице одержали синхронные победы и продолжили битву за чемпионский титул и еврокубки. Кому-то победы дались очень легко, как то «Ювентусу», «Роме» и «Наполи», а кто-то смог вырвать три очка у своего соперника лишь под конец встречи. Одной из таких команд стал «Интер», который с приходом Стефано Пиоли наконец-то начал показывать тот футбол, который от него требовали уже на протяжении последних нескольких лет.

Матчи против «Болоньи» на «Ренато Делл'Ара» для любой команды складываются нелегко, не стал исключением и «Интер», который приехал в студенческую столицу Италии в качестве одной из лучших команд второго круга чемпионата. «Нерадзурри» ведут борьбу за призовые места и каждая потеря очков может стоить им очень дорого. Наверное, впервые за последние пять лет «Интер» находится так близко к своей цели и не может потерять шанс зацепиться за место в Лиге чемпионов.

Команда Роберто Донадони выстроила отличную схему против миланского клуба и долгое время чинила достойное сопротивление более мастеровитому сопернику. В отсутствие дисквалифицированного Мауро Икарди у «нерадзурри» мало что получалось впереди. Выделялся среди всех атакующих игроков разве что Иван Перишич, но и его активности не хватило для того, чтобы распечатать ворота соперника в первую половину игры. Во втором тайме на поле появился 20-летний Габриэль, который заменил пассивного Антонио Кандреву и стал в итоге главным героем матча. Правда, в ситуации, из которой забивал бразилец свой первый гол в чемпионате Италии, героем мог стать любой другой футболист «Интера».

«Болонья» - «Интер» - 0:1

Гол: Габриэль 81.

«Болонья»: да Коста, Торосидис, Мбай (Крафт 64), Ойконому, Масина, Няги (Таидер 69), Пулгар (Ди Франческо 83), Джемаили, Верди, Крейчи, Петкович.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Мурильо (Ансальди 55), Д'Амброзио, Медель, Мариу, Гальярдини, Кандрева (Габриэль 74), Перишич, Паласио (Банега 75), Эдер.

Предупреждены: Торосидис - Миранда, Габриэль, Д'Амброзио, Банега.





Этот матч должен был стать центральным в туре, но всю интригу убил еще в дебюте игры набравший отличную форму Эдин Джеко. Босниец просто протаранил оборону «Торино» и оставил не у дел Джо Харта, пробив с линии штрафной точно в левый от английского голкипера угол. Несмотря на активность игроков «Торино», в атаке у этой команды не складывалось все так удачно, как у хозяев поля. Еще на 17-й минуте матча «волкам» удалось забить второй гол и сделать громкую заявку на общий успех.

В очередной раз свой высокий класс и мастерство показал Раджа Найнгголан, который успевал и мяч выгрызать у собственных ворот и выдавать шикарные передачи на своих партнеров с разных флангов - настоящий фантазисто! Наверняка, бельгийский футболист проводит свой последний сезон в чемпионате Италии, посему Лучано Спаллетти необходимо выдавить все соки из самого полезного футболиста нынешнего сезона и попробовать побороться не только за Скудетто, но и за победу в Лиге Европы.

Разыгравшийся в последнее время Паредес в середине второго тайма сделал счет неприличным, воспользовавшись тем, что «быки» начали оголять свою оборону и атаковать большими силами. Однако надо отдать им должное, и это абсолютная заслуга Синиши Михайловича, «Торино» ведет борьбу в каждом матче до финального свистка, и этот поединок не стал исключением - на 85-й минуте Лопесу удалось отквитать один гол, но на большее гостей не хватило, а Найнгголан уже в компенсированное время лишний раз показал, кто на данный момент является императором Рима.

«Рома» - «Торино» - 4:1

Голы: Джеко 10, Салах 17, Паредес 65, Найнгголан 90+1 - Лопес 84.

«Рома»: Щесны, Эмерсон, Фасио, Манолас (Вермален 74), Жезус, Перес, Найнгголан, Строотман (Тотти 82), Салах, Паредес, Джеко (Перотти 90).

«Торино»: Харт, Моретти, Де Сильвестри, Баррека, Дзаппакоста, Бенасси (Бойе 70), Лукич, Базелли, Фальке (Итурбе 58), Льяич (Лопес 79), Белотти.

Предупреждены: Лукич, Бенасси.





Игру прямых конкурентов определяла интрига в борьбе за еврокубковую зону. «Милан» и «Фиорентина» могли рассчитывать в текущем сезоне на нечто большее, чем зона Лиги Европы, но кадровые трудности одних и физический спад других предопределили нынешнюю расстановку в итальянском чемпионате. Домашняя встреча на «Сан-Сиро» против «Фиорентины» становилась для Винченцо Монтеллы знаковой. И не только в турнирном плане: «Аэропланчик» в прошлом возглавлял «фиалок». Начало матча получилось ярким и ударным. «Россонери» вышли вперёд на семнадцатой минуте. Стандартное положение миланцы выполнили путём подачи мяча с правого фланга в центр штрафной площади. Это Соса изумительно навесил на голову Куцке, который опередил многочисленных соперников (а также Бакку) и примерно с десяти метров отправил мяч в ворота «Фиорентины». Бакка, находившийся рядом с Куцкой, располагался в положении вне игры, но колумбиец повёл себя в высшей степени грамотно с точки зрения знания правил игры и уступил партнёру право удара.

«Фиорентина» горевала недолго. Сын классного нападающего Серии А середины 90-х годов Энрико Кьезы получил мяч справа у штрафной «Милана» и великолепно увидел свободного Калинича. Никола в прошлом году уже отличался на «Сан-Сиро», но в ворота «Интера». На сей раз балканский форвард не стал жалеть Доннарумму, который после пропущенного гола позволил себе несколько нелицеприятных выкриков в адрес защитников. Дальше - больше. «Фиорентина» получила шанс выйти вперёд. Ильичич на ложном замахе убрал нескольких человек и перевёл мяч на Сальседо, чей выстрел заблокировал Куцка. У противоположных ворот всё было намного интереснее: гости потеряли мяч и миланцы организовали прорыв. Делофеу принял мяч и с каталонской техникой и изяществом легко переправил мяч в правый угол - 2:1.

«Фиорентина» сдаваться не собиралась. В начале второго тайма большие споры вызвал момент с назначением штрафного удара у штрафной «Милана». Гости предполагали, что защитник «Милана» совершил фол последней надежды, но в итоге «фиалки» получили только опасный стандарт. Ильичич не смог реализовать стандарт и нивелировал эпизод, но в продолжении эпизода флорентийцы второй волной в лице Кьезы едва не сравняли счёт - Доннарумма прикрыл дальний угол. «Фиорентина» продолжала давить, а у миланских футболистов всё чаще случались приступы внезапной паники, в результате которых гости оказывались с мячом в непосредственной близости от владений Доннаруммы. И в этой ситуации одна прошедшая передача могла стать роковой, как, например, пас Валеро к линии вратарской на свободного Санчеса, который пробил сходу и выше перекладины. До конца встречи «Фиорентина» сохраняла шансы отыграться, в последние пять компенсированных минут «скуадра виола» висела на штрафной соперника, но все попытки гостей спасти игру были тщетными.

«Милан» - «Фиорентина» - 2:1

Голы: Куцка 16, Делофеу 31 - Калинич 20.

«Милан»: Доннарумма, Палетта, Вангьони, Абате, Гомес, Соса (Поли 86), Пашалич, Куцка (Сапата 73), Бакка, Делофеу (Бертолаччи 73), Сусо.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Родригес, Астори, Сальсидо, Иличич (Сапонара 81), Весино, Кристофоро (Бадель 71), Кьеза (Тельо 71), Валеро, Санчес, Калинич.

Предупреждены: Вангьони, Гомес, Сусо - Сальсидо, Весино.





Турнирная таблица:





Максим ГРОЗНЫЙ