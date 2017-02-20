Денис ГЛАВИНА: «Николай Павлов научил меня жизни»

В 18 лет Денис Главина подписал контракт с киевским Динамо. Однако в столице Украины хорвату проявить себя не удалось. Потом в его карьере были Ворскла, Днепр, снова Ворскла. В общей сложности в украинском чемпионате Главина провел около 100 матчей.

За это время Денис прикипел к нашей стране. Доказательством чему стала и его свадьба с украинской девушкой.

— Денис, видно, тебе судьбой было уготовано оказаться в Днипре…

— Намек на мою супружескую жизнь (улыбается)? Конечно, я рад, что на моем пути встретилась Екатерина, с которой мы в тогда еще Днепропетровске познакомились и поженились.

— Часто с ней бываете в Украине?

— Мы здесь и живем. Я редко езжу в Хорватию. Мне нравится Днипро. Не исключаю, что и после окончания карьеры мы останемся в этом городе.

— Супруга любит футбол?

— Конечно. Иногда так напихает (смеется)… С одной стороны, это мой главный критик, а с другой — человек, который всегда найдет нужные слова в момент неудачи.

Ворскла прервала гегемонию Динамо и Шахтера

— Сейчас ты выступаешь в казахстанском Тоболе. Как тебе уровень местного чемпионата?

— Хороший. С каждым годом сила первенства возрастает. Есть лидеры — Кайрат, Астана, Актобе. Да и другие клубы не хотят отставать от фаворитов.

— В предстоящем сезоне перед Тоболом стоят высокие задачи?

— Безусловно. Пока не знаю, на что удастся замахнуться, но как минимум мы должны улучшить наш прошлогодний показатель — восьмое место.

— Твой партнер по команде — Дмитрий Непогодов. Вспомнили с ним Ворсклу?

— А как же! Правда, насколько я понял, в Полтаве сейчас финансовые проблемы, хотя коллектив в Ворскле, как всегда, классный.

— Можно ли сказать, что твои лучшие футбольные годы прошли в Украине?

— Я еще не заканчиваю карьеру (улыбается). Но в Ворскле мне действительно было комфортно. Чемпионат был конкурентоспособный. Также с теплотой вспоминаю и выступления в Сплите, с которым участвовал в еврокубках.

— Но в Украине ты заработал титул!

— Совершенно верно. Если не ошибаюсь, Ворскла прервала 14-летнюю гегемонию Динамо и Шахтера в Кубке. В 2009 году наш финальный поединок против горняков получился классным. Василий Сачко тогда забил победный гол.

— Николая Павлова вспоминаешь?

— Конечно! О нем можно много чего хорошего говорить, но прежде всего Николай Петрович научил меня жизни, за что я ему очень благодарен.

Не стоит делать акцент на Ярмоленко и Коноплянке

— Вскоре состоится отборочный поединок чемпионата мира Хорватия — Украина…

— 24 марта. Я помню. Думаю, матч должен получиться интересным. На мой взгляд, у Хорватии подбор исполнителей лучше, поэтому «клетчатые» и являются фаворитами противостояния. Хотя «сине-желтые» с приходом на пост главного тренера Андрея Шевченко начали показывать атакующий футбол, и порой у них это выходит неплохо. Так что жду этой встречи с нетерпением.

— Если хорошие кондиции наберут Ярмоленко и Коноплянка, твоим землякам будет тяжело?

— Непросто. Это лидеры украинцев, но, считаю, не стоит делать акцент только на этих двух игроках, поскольку без слаженных командных действий у них вряд ли что-то получится. А работа коллектива зависит от правильно выбранной тактики тренерского штаба, который у вас, прямо скажем, звездный. Особенно это касается Андрея Шевченко, поигравшего в ведущих клубах Европы и много чему научившегося.

— В Ворскле на твоих глазах набирался опыта Андрей Пятов. Мог ли ты тогда предположить, что этот вратарь надолго станет основным в сборной Украины?

— А почему нет? Насколько я помню, Андрей всегда хотел добиться чего-то большего. Это было заметно и по тренировкам, и по матчам. Не зря ведь его купил Шахтер, в котором он также основной голкипер. Считаю, Пятов этого заслуживает. Я искренне рад за него.

— Назови слабые стороны хорватов.

— Дисквалифицирован Перишич — это главный минус. Возможны некоторые проблемы в защите, но, думаю, Анте Чачич сможет подобрать нужных исполнителей в оборону.

— Как считаешь, хорватам и украинцам удастся исключить Турцию и Исландию из числа конкурентов в борьбе за первые места?

— Трудно сказать. Возможно, исландцев, с турками, мне кажется, будет сложнее. Повторюсь, по подбору исполнителей сильнейшая сборная группы — Хорватия, которой я и отдам первое место. Но буду очень переживать, чтобы второй финишировала Украина.

— Кстати, во время матча Хорватия — Украина вы с супругой будете по разные стороны баррикад?

— Заруба будет еще та (улыбается).