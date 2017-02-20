Российские фанаты спели песню, посвященную будущему чемпионату мира по футболу 2018 года, в которой пригласили британских болельщиков посетить их страну, гарантируя им безопасность. Видеоролик показан на телеканале Russia Today.

Ранее телеканал BBC в документальном фильме рассказал о готовящихся столкновениях россиян с гостями чемпионата мира-2018.

Предлагаем вашему вниманию фильм телеканала BBC о том, что ждет фанов в России.

Напомним, во время проведения ЧЕ-2016 во Франции фанатские группировки из России устроили побоище в Марселе, в котором потрадали британские болельщики.