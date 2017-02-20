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ВИДЕО ДНЯ. Российские фанаты обещают не обижать гостей чемпионата мира

Россияне спели для английских болельщиков

  • 20.02.2017 11:41
  • 1347 просмотров
  • 16 комментария
Метки
youtube.com
© youtube.com

Российские фанаты спели песню, посвященную будущему чемпионату мира по футболу 2018 года, в которой пригласили британских болельщиков посетить их страну, гарантируя им безопасность. Видеоролик показан на телеканале Russia Today.

Ранее телеканал BBC в документальном фильме рассказал о готовящихся столкновениях россиян с гостями чемпионата мира-2018.

Предлагаем вашему вниманию фильм телеканала BBC о том, что ждет фанов в России.

Напомним, во время проведения ЧЕ-2016 во Франции фанатские группировки из России устроили побоище в Марселе, в котором потрадали британские болельщики.

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Комментарии
    kosak-bandera
      kosak-bandera, 20.02.2017 11:47
    +8
    debelizm....
    Ссылка
    ramos2010
      ramos2010, 20.02.2017 11:58
    +7
    страна зомби-клоунов
    Ссылка
    torgrim
      torgrim, 20.02.2017 12:06
    +13
    двух петушков в коротеньких штанишках, которые летом 2018 будут сдавать сессию на физико-математическом факультете особо не боится никто.... имбецилы, которые до сих пор отдыхают во французских тюрьмах выглядят немного не так.....
    Ссылка
    Footballboy
      Footballboy, 20.02.2017 12:06
    +5
    Приехали бы вы, герои, в Англию, походили бы по улицам, шоб вы тогда пели если бы смогли?
    Ведь на улицах, в отличии от стадионов, нет фейс контроля.
    Ссылка
    bsdmk
      bsdmk, 20.02.2017 12:07
    +7
    страна дебилов!
    Ссылка
    Footballboy
      Footballboy, 20.02.2017 12:09
    +5
    Где ж эти страшилы были в Польше 2012 году, когда их соотечественников лупили где только смогли поймать?
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    Андрей Олейников
      Андрей Олейников, 20.02.2017 12:12
    0
    Вот так всегда нужно, без кулаков )
    Молодцы ))
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    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 20.02.2017 12:15
    +2
    Ага, так ми всi i повiрили...
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    Footballboy
      Footballboy, 20.02.2017 12:15
    +3
    Самое смешное, шо про поляков они вообще не заикаются.
    Ссылка
    Footballboy
      Footballboy, 20.02.2017 12:28
    0
    Кстати, хлопцы из польской провинции за работой:
    http://xsport.ua/mma_s/news/polyaki-izbili-rossiyan-v-formate-stenka-na-ste
    nku-video-nabralo-chetyre-mln-prosmotrov-18_143982/
    Ссылка
    sanjek83
    online
      sanjek83, 20.02.2017 12:32
    +1
    показуха!!! дрыщи....
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 20.02.2017 12:40
    -1
    Footballboy, 20.02.2017 12:28
    Кстати, хлопцы из польской провинции за работой:
    http://xsport.ua/mma_s/news/polyaki-izbili-rossiyan-v-formate-stenka-na-ste
    nku-video-nabralo-chetyre-mln-prosmotrov-18_143982/
    Очень смешно?Да избили!Но для особо одаренных поясняю,что это молодь армейская проиграла основе польской,вам молодой человек это расскажут на ОФ польских форумах!
    А по поводу насилия в России скажу так,никого трогать не будут,просто не та тема.Вся Русская основа даже и не пытается нападать,это спросити у бритов,которых молодняк гонял по Франции)
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 20.02.2017 12:42
    +1
    Да,совсем забыл,где же были ваши крутые,когда Динамо Дрезден гоняли ваших фанатов?
    Ссылка
    Игорёк Игнатьев
    online
      Игорёк Игнатьев, 20.02.2017 12:52
    0
    приезжайте в Киев если вы такие сильные!мы вас обежать не будем,просто по разку изнасилуем под гимн парашки и розопнем разочек
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    Владислав Лукьянцев
    online
      Владислав Лукьянцев, 20.02.2017 13:06
    +1
    Справедливости ради, англичане тоже хороши. Хулиганы зеленых улиц показывают это
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 20.02.2017 13:13
    0
    Игорёк Игнатьев, 20.02.2017 12:52
    приезжайте в Киев если вы такие сильные!мы вас обежать не будем,просто по разку изнасилуем под гимн парашки и розопнем разочек
    Не говори,чего сделать не сможешь!Русские ОФ желанные гости в Киеве,и таких как ты я там не видел
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