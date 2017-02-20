Российские фанаты спели песню, посвященную будущему чемпионату мира по футболу 2018 года, в которой пригласили британских болельщиков посетить их страну, гарантируя им безопасность. Видеоролик показан на телеканале Russia Today.
Ранее телеканал BBC в документальном фильме рассказал о готовящихся столкновениях россиян с гостями чемпионата мира-2018.
Предлагаем вашему вниманию фильм телеканала BBC о том, что ждет фанов в России.
Напомним, во время проведения ЧЕ-2016 во Франции фанатские группировки из России устроили побоище в Марселе, в котором потрадали британские болельщики.
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Ведь на улицах, в отличии от стадионов, нет фейс контроля.
Молодцы ))
http://xsport.ua/mma_s/news/polyaki-izbili-rossiyan-v-formate-stenka-na-ste
nku-video-nabralo-chetyre-mln-prosmotrov-18_143982/
http://xsport.ua/mma_s/news/polyaki-izbili-rossiyan-v-formate-stenka-na-ste
nku-video-nabralo-chetyre-mln-prosmotrov-18_143982/
А по поводу насилия в России скажу так,никого трогать не будут,просто не та тема.Вся Русская основа даже и не пытается нападать,это спросити у бритов,которых молодняк гонял по Франции)
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