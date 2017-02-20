Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Футболисты хорошо запоминают сумму зарплаты»

Екс-наставник «Шахтаря» прокоментував п»ятиматчеву дискваліфікацію для Жуніора Мораеса.

«Мораеса дискваліфікували на п»ять поєдинків, - сказав Валерій Яремченко, - Мене ж цікавить інше: чи знав Мораес, що за такі вчинки передбачені суворі дисциплінарні санкції? Мене ще більше цікавить, чи відають інші наші футболісти, що їм світить за порушення поведінки на полі? Я переконаний, що більшість спортсменів не знає про розміри дисциплінарних санкцій. І це вже страшно.

Можна нині звинувачувати клуби у тому, що не провели просвітницької роботи з футболістами. Але я вважаю, що кожен спортсмен повинен контролювати свою поведінку і сам відповідати за свої вчинки. Якщо гравець не знає, що за бійку його покарають на п»ять матчів, то це біда його, а не клубу. Чомусь спортсмен добре запам»ятовує розмір своєї зарплати при підписанні контракту. І ніколи цієї цифри не забуде. Він також повинен пам»ятати і про правила поведінки, а також про покарання, передбачені контрактом чи регламентом чемпіонату. Якщо футболіст про це не знає, то це ознака слабкості його інтелекту».