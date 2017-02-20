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Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Футболисты хорошо запоминают сумму зарплаты»

Бывший главный тренер «Шахтера» раскритиковал нападающего «Динамо» Жуниора Мораеса

  • 20.02.2017 11:27
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ФК Карпаты. Валерий Яремченко
© ФК Карпаты. Валерий Яремченко
Екс-наставник «Шахтаря» прокоментував п»ятиматчеву дискваліфікацію для Жуніора Мораеса.
 
«Мораеса дискваліфікували на п»ять поєдинків, - сказав Валерій Яремченко, - Мене ж цікавить інше: чи знав Мораес, що за такі вчинки передбачені суворі дисциплінарні санкції? Мене ще більше цікавить, чи відають інші наші футболісти, що їм світить за порушення поведінки на полі? Я переконаний, що більшість спортсменів не знає про розміри дисциплінарних санкцій. І це вже страшно.
 
Можна нині звинувачувати клуби у тому, що не провели просвітницької роботи з футболістами. Але я вважаю, що кожен спортсмен повинен контролювати свою поведінку і сам відповідати за свої вчинки. Якщо гравець не знає, що за бійку його покарають на п»ять матчів, то це біда його, а не клубу. Чомусь спортсмен добре запам»ятовує розмір своєї зарплати при підписанні контракту. І ніколи цієї цифри не забуде. Він також повинен пам»ятати і про правила поведінки, а також про покарання, передбачені контрактом чи регламентом чемпіонату. Якщо футболіст про це не знає, то це ознака слабкості його інтелекту».
 

Источник — ПлюсСпорт

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