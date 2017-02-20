МИХАЙЛЕНКО: «Должны отдать все силы, чтоб завоевать Кубок Украины»

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к весенней части Чемпионата.

«Мы потеряли двух фланговых игроков. У нас их и так было трое: Лучкевич, Близниченко и Лунев. Это те люди, которые играли на этих позициях постоянно. Сейчас же остался один Максим Лунев. Потому нам нужно как-то видоизменять свою игру с учетом того, что у нас нет фланговых игроков. Пока мы в поиске, потому думаю, что по ходу сезона мы будем искать свою лучшую игру.

Сейчас у нас цель одна. Нам осталось лишь два шага до Кубка Украины. Поэтому мы должны отдать все силы, чтоб завоевать его. Какая будет жеребьевка, нам сложно сказать, но кто бы ни попался, мы отдадим все силы, чтобы попасть в финал. Потому что финал - это достижение для любого. Что касается Чемпионата, да, нам тяжело, хоть мы и омолодились, но все ребята амбициозные. Значит, будем ставить задачу побеждать в каждом матче. Уже ясно, что мы будем в нижней половине таблице, теперь нужно сделать все, чтоб сохранить место в Премьер-лиге», - сказал Михайленко.