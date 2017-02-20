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Сергей МЯКУШКО: «Хорошо знаю каждого из ребят»

Новичок «Ворсклы» рассказал о своей адаптации в клубе

  • 20.02.2017 11:03
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ФК Ворскла. Сергей Мякушко
© ФК Ворскла. Сергей Мякушко
Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко дал интервью накануне старта второй части сезона.
 
- По тренировкам и теоретическим занятиям уже понял, чего от меня и от команды хочет тренерский штаб «Ворсклы». Понял также, чем сильны в этой команде те или иные футболисты. Уже хорошо знаю каждого из ребят. Что касается нашего последнего спарринга, то в нем у нас был хороший соперник — «Олимпия», занимающая сейчас второе место в чемпионате Словении. Нам было полезно сыграть с такой командой, проверить себя на ее уровне. Игра получилась хорошей, в ней было много интересных моментов. Думаю, есть над чем задуматься и нам, и тренерскому штабу. Теперь возвращаемся в Украину. Прежде всего, надо быстрее снова привыкнуть к нашему климату.
 

Источник — ФК Ворскла

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