Сергей МЯКУШКО: «Хорошо знаю каждого из ребят»

Полузащитник «Ворсклы» Сергей Мякушко дал интервью накануне старта второй части сезона.

- По тренировкам и теоретическим занятиям уже понял, чего от меня и от команды хочет тренерский штаб «Ворсклы». Понял также, чем сильны в этой команде те или иные футболисты. Уже хорошо знаю каждого из ребят. Что касается нашего последнего спарринга, то в нем у нас был хороший соперник — «Олимпия», занимающая сейчас второе место в чемпионате Словении. Нам было полезно сыграть с такой командой, проверить себя на ее уровне. Игра получилась хорошей, в ней было много интересных моментов. Думаю, есть над чем задуматься и нам, и тренерскому штабу. Теперь возвращаемся в Украину. Прежде всего, надо быстрее снова привыкнуть к нашему климату.