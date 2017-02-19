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25-й тур
Рома
4:1
Торино
19.02.2017, FT

Рома — Торино — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Рома» — «Торино»

  • 20.02.2017 10:44
  • 94 просмотров
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В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Торино» крупную победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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