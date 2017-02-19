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25-й тур
Милан
2:1
Фиорентина
19.02.2017, FT

Милан — Фиорентина — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Милан» — «Фиорентина»

  • 20.02.2017 10:42
  • 152 просмотров
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В поединке 23-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Фиорентина» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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