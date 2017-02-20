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Мирон МАРКЕВИЧ: «Покинул Металлист после событий на Майдане»

Экс-тренер харьковчан рассказал о своем уходе из клуба

  • 20.02.2017 10:47
  • 787 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Металлист. Мирон Маркевич
© ФК Металлист. Мирон Маркевич

Колишній наставник «Металіста» Мирон Маркевич згадав про період свого звільнення з поста головного тренера харківської команди.

«Ми були на зборах, ціла зима зборів, і бачили це по телебаченню, по Euronews або BBC. Дивилися, як горіло все. Спочатку студентів побили, потім почалися ті криваві події. Коли приїхав в Україну і подивився на це докладніше, я був шокований. Навіть не міг уявити, що таке може бути, що люди зважаться стріляти. Зразу приїхав до Києва, подивився на це все, і на другий день звільнився з «Металіста».

Того року часто був в Києві, я ходив і дивився на всі ці фотографії, як молодих хлопців зі всієї України, які могли ще жити і жити ... До сьогоднішнього дня воно болить і, напевно, буде ще довго боліти. Вже буде до кінця, головне, щоб зараз це все закінчилося», - сказав Маркевич.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    torgrim
      torgrim, 20.02.2017 11:17
    -1
    спустя три года оказывается Маркевич ушел из Метала потому что майдан случился..... прикольная отмазка
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 20.02.2017 11:33
    -1
    torgrim, 20.02.2017 11:17
    спустя три года оказывается Маркевич ушел из Метала потому что майдан случился..... прикольная отмазка
    Ссылка
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