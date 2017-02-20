Мирон МАРКЕВИЧ: «Покинул Металлист после событий на Майдане»

Колишній наставник «Металіста» Мирон Маркевич згадав про період свого звільнення з поста головного тренера харківської команди.

«Ми були на зборах, ціла зима зборів, і бачили це по телебаченню, по Euronews або BBC. Дивилися, як горіло все. Спочатку студентів побили, потім почалися ті криваві події. Коли приїхав в Україну і подивився на це докладніше, я був шокований. Навіть не міг уявити, що таке може бути, що люди зважаться стріляти. Зразу приїхав до Києва, подивився на це все, і на другий день звільнився з «Металіста».

Того року часто був в Києві, я ходив і дивився на всі ці фотографії, як молодих хлопців зі всієї України, які могли ще жити і жити ... До сьогоднішнього дня воно болить і, напевно, буде ще довго боліти. Вже буде до кінця, головне, щоб зараз це все закінчилося», - сказав Маркевич.