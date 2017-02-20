Челси встретится с МЮ в 1/4 финала Кубка Англии

В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» померяется силами с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» встретится с «Миллуолом», а представитель пятого дивизиона «Линкольн Сити» сыграет против победителя пары «Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
Челси – Манчестер Юнайтед
Миддлсбро – Хаддерсфилд/Манчестер Сити
Тоттенхэм – Миллуол
Саттон Юнайтед/Арсенал – Линкольн Сити
Источник — Sport.ua
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