Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Челси встретится с МЮ в 1/4 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии по футболу

  • 20.02.2017 10:33
  • 379 просмотров
  • 0 комментария
Метки
chelsearus.com. Жозе Моуриньо
© chelsearus.com. Жозе Моуриньо
В четвертьфинале Кубка Англии «Челси» померяется силами с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» встретится с «Миллуолом», а представитель пятого дивизиона «Линкольн Сити» сыграет против победителя пары «Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
 
Челси – Манчестер Юнайтед
 
Миддлсбро – Хаддерсфилд/Манчестер Сити
 
Тоттенхэм – Миллуол
 
Саттон Юнайтед/Арсенал – Линкольн Сити

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.